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Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz."

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:57
Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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