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Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz."

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:55
Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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