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Binali Yıldırım: “23 Haziran laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “23 Haziran’da laf değil iş konuşacak, icraat konuşacak.

03 Haziran 2019 Pazartesi 23:44
Binali Yıldırım: “23 Haziran laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “23 Haziran’da laf değil iş konuşacak, icraat konuşacak. Laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ramazan ayının son iftarını Küçükçekmece’de vatandaşlarla birlikte yaptı. Yoğun sevgi selinin yaşandığı son iftar gecesine, Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Küçükçekmece AK Parti teşkilatı ve binlerce vatandaş katıldı.


İftarda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İstanbul’a gönül belediyeciliği saygıdeğer cumhurbaşkanımız ile 25 yıl önce başlamıştı. İstanbul’un sokakları bildiğiniz gibi çöpten kokudan geçilmediği bir durumdayken, bugün imarı, mimarisiyle örnek bir kent oldu. Biz bunları burada hem Binali Yıldırım Başkana, hem de sayın cumhurbaşkanımızla beraber bütün gönül belediyeciliğini yapan AK Parti hükümetlerine borçluyuz. İnşallah bu günde İstanbul’da bu işlerin ustası, mimarı, büyükşehir belediye başkan adayımız sayın Binali Yıldırım beyle beraberiz. Yarın Ramazan Bayramını idrak edeceğiz, inşallah 23 Haziran’da da İstanbul bize yeniden bir bayram yaşatacak diyoruz. Bizler bu anlayışla her zaman sizlerin huzurunuzdayız. AK Parti 2002 yılından bu yana hep birinci parti sizler yaptınız. Bizde bu güne kadar milletimizin yüzünü ak ettik, inşallah etmeye de devam edeceğiz. 23 Haziran’da inşallah sizlerin gücünü sandıklara yansıtacağınıza inanıyoruz. Binali beyin etrafında inşallah İstanbul kenetlenerek daha çok çalışarak yeni bir demokrasi zaferine hep beraber kutlayacağız" dedi.



“Bu sefer sandıklara sahip olacağız ve oyların hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz”


İftar programında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bütün vatandaşlarıma, İstanbullu hemşerilerime, Küçükçekmece’nin güzel insanlarına huzurlu güzel bir bayram geçirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’na yarın idrak ediyoruz. Daha sonra Kurban Bayramı var biliyorsunuz, ama unutmayın iki bayram arasında bir bayram daha var 23 Haziran Bayramı Hazır mısınız? 23 Haziran’da adalet yerini bulacak mı? Bu sefer artık sandıklara sahip olacağız, oylarımızı hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 günümüz var unutmayın 20 gün sonra köyüne gidenler, Anadolu’ya gidenler, tatile gidenler mutlaka geri dönecek. Burada yarım kalan hesabımızı vereceğiz" dedi.



“23 Haziran laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır”


31 Mart’ta yapılan seçimlerin oldu bittiyse geldiğini, 23 Haziran’da bunun yapılmaması için elinden geleni yapacaklarını belirten Binali Yıldırım, "Ben Binali Yıldırım Türkiye aşığı bir insanım. Millet aşığı bir insanım. Kendimi bildim bileli, milletime hizmet etmek için durmadan, yılmadan çalışarak bugünlere geldi. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüm. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Binali Yıldırım demek tecrübe, hizmet ne demektir, proje demektir. Marmaray demektir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demektir, hızlı tren demektir, dünyanın en büyük Havaalanı demektir, Osmangazi Köprüsü demektir, Yollar demektir, Avrasya Tüneli demektir. 23 Haziran’da laf değil iş konuşacak, icraat konuşacak. Laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah gelecek 5 yıl için dünya şehri İstanbul’u parmakla gösterilen, marka şehir yapmaya ben hazırım, siz de hazır mısınız? 23 Haziran’da sandıkları tıka basa dolduruyoruz. Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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