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Binali Yıldırım şehitlikte konuştu: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Karşıyaka Şehitliğinde yaptığı açıklamada, "İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:22
Binali Yıldırım şehitlikte konuştu: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda şehitliği ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da eşlik ettiği ziyarette Yıldırım şunları söyledi:

"Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Al yıldızlı bayrağına rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın, yıldızlar da şehitlerimizin nişanesidir. Dünya durdukça bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bütün şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için programlar yapacak. Buna benzer alçak olayın bir daha bu milletin yaşamamasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:22
  1. Ankara
  2. Binali Yıldırım
  3. 15 Temmuz
  4. Açıklama

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