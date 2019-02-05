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Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya ka

05 Şubat 2019 Salı 22:25
Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya ka

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:25
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