Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya ka

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