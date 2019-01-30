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"Binali Bey'e yakışır tavır oldu"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "(Meclis Başkanlığıyla ilgili kararı) Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi"

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
"Binali Bey'e yakışır tavır oldu"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığıyla ilgili kararına ilişkin, "Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ve Türk askerinin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik provokasyona gerekli tepkiyi gösterdiğini belirtti.

Antalya'da yaşanan fırtına ve hortum felaketlerine değinen Karamollaoğlu, bölgede ciddi hasar yaşandığını ve ihtiyaçların giderilmesi için hükümetin çok ciddi gayret göstermesi gerektiğini bildirdi.

Karamollaoğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında hafta sonu aday tanıtımı programı yapıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konseptimiz belliydi, 'Dürüst Belediyecilik, Dürüst Başkan' şiarıyla yola çıktık. Buna da insanlarımız artık ihtiyaç duymaya başladı. Bu, eskiden pek gündeme getirilmezdi. Çünkü dürüstlük tabii olarak başkanlar ve belediyelerde olması icap eden bir özellik olarak ifade edilirdi. Ancak şimdi orada tereddütler doğunca, herkes bizim 'Dürüst Başkan, Dürüst Belediyecilik' anlayışımıza ihtiyaç var dediler. Bu konsepti aday tanıtım toplantısında enine boyuna dile getirdik."

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağı kararını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. İnsanlar boşuna spekülasyonlara girmezdi. Kendisinin bu kararını açıklamış olması sevindirici. Böyle bir karar aldığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  1. Basın Toplantısı
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. secim2019
  4. TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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  • ismailismail15 dk önce
    Temel Karamollaoğlu gerçekten okadar yapıcı ikaz edici bir uslubu varki Allah diğerlerine de nasip etsin.

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