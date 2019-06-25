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Binadan düşen parçalar mahalleliyi korkutuyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan binadan her gün düşen parçalar mahalle sakinlerine korku yaşatıyor.

25 Haziran 2019 Salı 18:49
Binadan düşen parçalar mahalleliyi korkutuyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan binadan her gün düşen parçalar mahalle sakinlerine korku yaşatıyor. Mahalle sakinleri çocuklarının üzerine binadan ölüme yada yaralanmaya neden olacak parçalar düşebileceğini belirterek, yetkililerden çözüm istedi.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi 1 Nolu Pestilci Sokak’ta bulunan 4 katlı eski bina mahalle sakinlerine her gün korkulu anlar yaşatıyor. Binadan sürekli parçalar düştüğünü ve defalarca yetkililere müracaat etmelerine rağmen sadece güvenlik şeridi çekildiğini aktaran mahalle sakinleri üzücü bir olay yaşanmadan kalıcı bir önlem alınmasını istiyor.


Mahalle sakinlerinden Aysun Karaman bu sabah binada büyük bir gürültü ile kısmi çökme yaşandığını belirterek, “Dilekçe yazıp imza attırdık mahallede, verdik dilekçemizi muhtarında haberi var. ‘Dilekçe başka bir yere gidecek, buraya gidecek’ dediler hala bekliyoruz. Burada ki sıkıntı evin her an yıkılacak olması. Çiviler, tahtalar çıkmış çocukların üstüne düşüyor. Geçen evdeki bacaklar hep koptu mesela. muhtarın haberi var başkana da gittiler. Biz buranın bir şekilde tehlike arz etmeden ya yıkılmasını ya da önlem alınmasını istiyoruz. Yıkılsa ev, evimizin yanına yıkılacak bu sefer hepimiz mağdur olacağız. Birde camları da söktüler götürdüler ev artık iyice sallanmaya başladı. Gittiğimiz her yerde bize ‘ev sahibini bulun imza atsın’ diyorlar. Ev sahibi gelmiyor ki bulamıyoruz. Alaplı’daymış kendisi, sadece adını biliyoruz. Gidiyoruz belediyeye başvuru yapıyoruz imzamızı topluyoruz, zabıtalar geliyor ama vaziyet yine aynı. Komşularda, mahalle halkıda şikayetçi. İlla birinin canının yanması mı lazım buranın yıkılması veya bize yardımcı olmaları için.Burası ne müze ne de başka bir şey. Adam gelip zamanında evini yapmış, bu müteahhit yaparken de istemiş vermemiş. Vermeyince de ev iyice gitmiş. Ya ev sahibi gelecek burayı yıkacak ya da belediye bize yardımcı olacak. Biz yeni gelen başkandan buranın en yakın zamanda bize tehlike arz etmeden yıkmasını istiyoruz” dedi.


Yıkılmak üzere olan binanın çevresindeki 5 katlı 3 binada yaşayan 20’si çocuk toplam 85 kişi yetkililerden çözüm bekliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:49
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