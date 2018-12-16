THY- Euroleague
0553 313 94 23

Saniye saniye görüntülendi! Bina kepçenin üzerine böyle yıkıldı

Trabzon'da yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

16 Aralık 2018 Pazar 08:09

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, operatör olaydan yara almadan kurtuldu.

Çökme anı cep telefonu ile kaydedildi

Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 08:09
  1. Trabzon
  2. Çaykara
  3. bina
  4. kepçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Türk avukata Nazi polis tehdidi!
    3. Vahşette yeni gelişme! Tutuklu 3 cani...
    4. Çin’de 5,7 büyüklüğünde deprem
    5. Bina kepçenin üzerine böyle yıkıldı!
    6. 9 araca çarpan sürücünün sözleri 'pes'..
    7. Kandil'in vekillerinden küstah tehdit
    8. Ankara'da YHT kazasının meydana..
    9. Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Türkiye'nin hamlesi umut oldu! "Onlar..
    12. Başörtülü bu sektörde çalışamazmış!
    13. Teröristler ağlıyor: "Türkler geliyor..
    14. Endonezya'da Soputan Yanardağı..
    15. Polonya’da 24. BM İklim Konferansı..
    16. Amerikan askerleri nöbet tuttu,..
    17. Suudi Arabistan'dan Tunus'a 830 milyon..
    18. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    19. BM Yemen temsilcisi, Husilere..
    20. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı tutuşturdu!
    Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı tutuşturdu!
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'