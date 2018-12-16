Saniye saniye görüntülendi! Bina kepçenin üzerine böyle yıkıldı
Trabzon'da yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.16 Aralık 2018 Pazar 08:09
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, operatör olaydan yara almadan kurtuldu.
Çökme anı cep telefonu ile kaydedildi
Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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