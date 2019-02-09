0553 313 94 23

" 'Bina çöktü' diye haber geldi"

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şevval Yılmaz, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı- Şevval'in amcası Adem Yılmaz: - "Kapıya doğru koşunca kirişlerin altında kalıyor. İlk rapora göre darbeye bağlı değil, havasızlıktan hayatını kaybetti"

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
" 'Bina çöktü' diye haber geldi"

SAKARYA (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde, binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şevval Yılmaz'ın (23) cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Kartal'daki Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirelik bölümü öğrencisi Yılmaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Yılmaz'ın naaşı, Kırktepe Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında genç kızın tabutunun üzerine duvak örtülürken, yakınları tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Amca Adem Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında kardeşi Osman Yılmaz'ın camide olduğunu belirterek, " 'Bina çöktü' diye haber geldi. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardık. Kapıya doğru koşunca kirişlerin altında kalıyor. Adli tıptan gelen ilk rapora göre darbeye bağlı değil, havasızlıktan hayatını kaybetti." diye konuştu.

Cenaze namazına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, aile yakınları ve genç kızın üniversite arkadaşları da katıldı.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 13 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 17 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Çökme sırasında evde olan anne Güler Yılmaz enkazdan 5 saat sonra kurtarılmış, Şevval'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
  1. cenaze
  2. Kartal'da çöken bina
  3. Sakarya
  4. Şevval Yılmaz

YORUM YAZ

  • BiçareBiçare19 dk önce
    Ekiplerimiz çok yavaş çalışıyor. Çok sabırlılar. Tamam acele edip elimiz ayağımıza karışmasın ama bu yavaşlık da çok fazla...Aşağıda kan kaybeden, havasız kalanlar var. Çok seri çalışmak gerek...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
  1. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın..
  2. Merdiven boşluğuna düşen kadın öldü
  3. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da çöken..
  4. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
  5. Tunus'ta Bardo ve Susa katliamı..
  6. Özgecan Aslan'ın babası acılarını..
  7. HDP'nin Mersin mitingi
  8. Burdur'da dolu etkili oldu
  9. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu..
  10. Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
  11. Ucuz meyve ve sebze için çadırlar..
  12. Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı
  13. Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
  14. "Türkiye'deki seçimler dünya için..
  15. Eskişehir seçim anketi Son yerel seçim..
  16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
  17. Voleybol: Efeler Ligi
  18. 12 gündür mahsur kalan keçilerin..
  19. Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza..
  20. Voleybol: Efeler Ligi
İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

Günün Karikatürü

09 Şubat 2019
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!