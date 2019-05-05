Bina çatısındaki odunluk yangını korkuttu Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın çatısında bulunan odunluk yangını görenleri korkuttu.

Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın çatısında bulunan odunluk yangını görenleri korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında bulunan 5 katlı bir binanın çatısındaki Hasan Ayaz’a, ait odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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