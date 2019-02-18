0553 313 94 23

"Bin Tunuslu terörist ülkesine geri döndü"

Tunus Terörle Mücadele Komitesi, 2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin "teröristin" çatışma bölgelerinden ülkeye döndüğünü duyurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 23:58
"Bin Tunuslu terörist ülkesine geri döndü"

Tunus Terörle Mücadele Komitesi, 2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin "teröristin" çatışma bölgelerinden ülkeye döndüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı komitenin başkanı Muhtar bin Nasr gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce 4 kişiden oluşan terörist bir grubun, Tunus makamlarından talepte bulunarak geri döndüğünü ve grubun üyelerinin halihazırda yargı sürecinden geçtiğini söyledi.

Bazı teröristlerin bu süreçlerin sonunda hapis cezası aldığını, bazılarının ise suçu ispat edilemediği için idari gözetim ya da ev hapsine tabi tutulduğunu aktaran Nasr, birçok teröristin ise gizli yollarla ülkeye geri döndüğünü ifade etti.

"2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin terörist çatışma bölgelerinden ülkeye döndü." diyen Nasr, Tunus'taki ilgili mercilerin, Suriye, Irak ve Libya gibi çatışma bölgelerine gitmek isteyen 17 bin kişinin ülkeden ayrılmasının da önlendiğini kaydetti.

Teöristler üklelerine dönüyorlar 

Nasr, Tunus'un resmi olarak çatışma bölgelerinden, adını açıklamadığı bazı ülkelerden, dönen teröristleri teslim alacağını dile getirdi.

Çatışma bölgelerindeki toplam Tunuslu sayısının 3 bin olduğunu, bunlardan birçoğunun öldüğünü, bazılarının güvenli sığınaklar bulmak için farklı bölgelere kaçtığını belirten Nasr, Tunus dağlarındaki terörist sayısının büyük ölçüde azaldığına dikkati çekti.

Çatışma bölgelerinde bulunan yabancı savaşçıların ülkelerine dönme konusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Twitter'dan paylaştığı mesajla Avrupa'nın gündemine de gelmişti.

Söz konusu mesajda Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti.

ABD Başkanı, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 23:58
  1. döndü
  2. Terör
  3. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım esprileriyle sosyal medyada gündem oldu! 'Onu da yaptım'
    1. Yıldırım esprileriyle sosyal medyada..
    2. Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ticari..
    3. 19.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    5. Ulaşım durdu! Tüm seferler iptal edildi
    6. Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi..
    7. Başkentte trafik kazası
    8. CHP'li başkanın kafasına silah dayadılar
    9. İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis..
    10. Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
    11. Sapkın kadın imam Türkiye'yi hedef aldı
    12. Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar...
    13. Bahçelievler'de korkutan patlama!
    14. Savcı düğmeye bastı... 11 ilde eş zamanl
    15. İzmir'de otomobil park halindeki..
    16. Suç örgütüne şafak baskını... 12 ilde..
    17. İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
    18. Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis..
    19. Bahçelievler'de korkutan patlama
    20. İstanbul'da yoğun sis
    21. ABD'de tansiyon yükseldi! Binlerce..
    22. Bursa'da yanan araca taşıma suyla..
    23. Adana merkezli 12 ilde dev operasyon:..
    24. Artık o otomobillerin ömrü bitiyor.....
    25. İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor
    26. "Tarihi öpücük" fotoğrafındaki ABD..
    27. Brexit Partisine 100 bin kayıt
    28. "Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de..
    29. Venezuela'ya alınmayan AP üyeleri..
    30. İsrail askerleri Gazze'de 7..
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü