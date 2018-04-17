Bin Selman’ın sözde modernlik anlayışı: Arab Fashion Week

Kukla krallık Suudi Arabistan, İslam’a muhalif hareketleri ve batı özentiliğiyle artık şaşırtmıyor... ABD ve İsrail’e duydukları sempatiyi her seferinde dile getiren kraliyet, ülkede reform adı altında dini ve kültürel değerleri silmeye ve unutturmaya çalışıyor. Ortadoğuyu Avrupa’ya çevireceğini açıklayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki reformlar kapsamında batı özentiliğine devam ediyor. Yaptığı skandal yeniliklerden sonra prens, şimdi de Arap Moda Haftası düzenledi.

ARAB FASHION WEEK

En çok kadınlar üzerinde reform yapan bin Selman, Başkent Riyad'da lüks Ritz-Carlton Oteli'nde Suudi moda haftası düzenlendi.