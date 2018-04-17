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Bin Selman’ın sözde modernlik anlayışı: Arab Fashion Week

Suudi Arabistan'ın nasipsiz prensi Muhammed bin Selman, ortadoğuyu Avrupa'ya çevireceğini söyledikten sonra İslam'a muhalif hareketlerine devam ediyor. Şimdi de bin Selman, ülkesinde moda haftası düzenledi.

17 Nisan 2018 Salı 10:38
Bin Selman’ın sözde modernlik anlayışı: Arab Fashion Week

Kukla krallık Suudi Arabistan, İslam’a muhalif hareketleri ve batı özentiliğiyle artık şaşırtmıyor... ABD ve İsrail’e duydukları sempatiyi her seferinde dile getiren kraliyet, ülkede reform adı altında dini ve kültürel değerleri silmeye ve unutturmaya çalışıyor. Ortadoğuyu Avrupa’ya çevireceğini açıklayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki reformlar kapsamında batı özentiliğine devam ediyor. Yaptığı skandal yeniliklerden sonra prens, şimdi de Arap Moda Haftası düzenledi.

ARAB FASHION WEEK

En çok kadınlar üzerinde reform yapan bin Selman, Başkent Riyad'da lüks Ritz-Carlton Oteli'nde Suudi moda haftası düzenlendi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:38
  1. Muhammed bin Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. arab fashion week

YORUM YAZ

  • SinanSinan6 sa önce
    Onun ....podyuma koyun..!
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp7 sa önce
    İt ürür kervan yürür ; bırak gitsin ; bize ne ?
  • Yunus16Yunus168 sa önce
    ABD UŞAĞI YAVŞAKTAN BAŞKA NE BEKLENİR. SATILMIŞ ABD FİNOLARI. SATILMIŞ ARAP YÖNETİMLERİ ER GEÇ YIKILMAYA MAHKUMDUR
  • yusuf toygunyusuf toygun8 sa önce
    kendi hanımını ve kızlarını neden çıkartmıyor acaba? eğer yaptığı iyi birşeyse o iyiliği önce kendi eş ve yakınlarına yapması gerekmiyor mu?
  • AliAli8 sa önce
    Bizi örnek alıyorlardır
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