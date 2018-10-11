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"Bin Selman'ın Kaşıkçı hakkında ses kaydı ortaya çıktı" ABD devi sponsorluğu çekti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın tutuklanmasıyla ilgili ses kaydının ortaya çıktığı iddia edildikten sonra, ABD devi New York Times gazetesi, prensin himayesinde düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu çektiğini açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:25
"Bin Selman'ın Kaşıkçı hakkında ses kaydı ortaya çıktı" ABD devi sponsorluğu çekti!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), son dönemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu çektiğini açıkladı.

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptığı açıklamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

Söz konusu konferansın diğer sponsorları arasında Bloomberg, CNBC, CNN gibi diğer ABD'li basın kuruluşları bulunuyor.

"Çöldeki Davos"

Future Investment Initiative, "Çöl'deki Davos" olarak biliniyor.

Kaşıkçı hakkında ses kaydı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:25
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YORUM YAZ

  • AHMETAHMET9 dk önce
    Bu Amerikalılar, Müslümanları ne kadar çok seviyorlarmış yahu? Tabi ki kendilerine köle olan müslümanları.
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