"Bin Selman'ın cinayet talimatını verdiğine dair direkt bir rapor yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin elde ettiği verilerde talimatın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğini gösteren direkt bir rapor olmadığını belirtti.

Pompeo, ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifingin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Pompeo, "Kongredeki brifing esnasında CIA'in cinayete ilişkin yazdığı tüm raporları okudum ve raporlarda talimatın Veliaht Prens tarafından verildiğini gösteren direkt bir ifade yok." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pompeo Kongredeki oturumda, Washington'ın Yemen savaşında aldığı rolün ABD'nin çıkarları için olduğunu ve Suudi Arabistan'a verilen desteğin devam etmesini savundu.

Açıklamada, Mike Pompeo'nun Yemen konusunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) verilen desteğin devam etmesini istediği, aksi halde İran'ın bölgedeki gücünü artırarak Suudi Arabistan ve İsrail'e kaşı daha büyük bir tehdit oluşturacağını ileri sürdüğü belirtildi.

ABD'nin Yemen'deki rolünü bitirmesi durumunda, Amerikan vatandaşları ve ulusal güvenliğinin de riske gireceğini iddia eden Pompeo, Yemen'in DEAŞ için potansiyel bir yeniden yapılanma merkezi olduğunu dile getirdi.

- "Bu brifingdeki en ikna edici katılım boş bir sandalyeydi"

Diğer yandan, Mike Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in brifing verdiği oturuma katılan Demokrat Senatör Richard Durbin, oturum sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CIA Başkanı Gina Haspel'in brifinge katılmamasını eleştirdi.

Durbin, özellikle Kaşıkçı cinayeti konusunda en fazla bilgiye sahip olan Haspel'in Kongrenin çağrısına rağmen oturuma katılmamasını, "Bu brifingdeki en ikna edici katılım boş bir sandalyeydi." sözleriyle eleştirdi.

Richard Durbin, Gina Haspel'in brifinge katılmamasını "Beyaz Saray'ın bir talimatı" olduğu yönünde bilgilendirildiklerini belirterek, "Böyle hassas bir konuda ülkenin istihbarat kurumunun başkanıyla görüşmemiz engellendi." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray kabul etmese de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haberi olmadan Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlenemeyeceğini herkesin bildiğini kaydeden Durbin, kendilerinden Veliaht Prensi görmezden gelmeleri istendiğini ama bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

Kıdemli Demokrat Senatör Bob Menendez ise Haspel'in brifinge katılmamasını, "Beyaz Saray'ın konuyu kapatmaya çalıştığının bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Menendez, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan'a karşı sessiz kalmasını da eleştirerek, "Bu, eğer ABD ile pazarlık yapabilecek bir şeyiniz varsa ceza almadan istediğinizi yapabilirsiniz mesajıdır." diye konuştu.