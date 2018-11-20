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Bin Selman'dan, Kaşıkçı cinayetinin ardından bir ilk!

Kukla krallık Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk kez yurt dışına çıkacak.

20 Kasım 2018 Salı 09:53
Bin Selman'dan, Kaşıkçı cinayetinin ardından bir ilk!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerçekleştireceği ilk yurt dışı turu kapsamında Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne katılacak.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman'ın yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Kapsamlı bilgi yok

Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:53
  1. İstanbul
  2. Muhammed bin Selman
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. arjantin
  5. G-20

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