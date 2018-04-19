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Suudi Arabistan'da izletilen filmde manidar 'devrim' mesajı

Suudi Arabistan'ın 35 yıllık sinema yasağı kalktı. Dün galası yapılan Black Panther filmi içeriğinde ilginç bir ayrıntı barındırıyor. Filmin hikayesinde CIA desteği ile yapılan bir devrim anlatılırken, bu durum bin Selman'ın ülkesinde yaptığı reformlara bir gönderme olarak yorumlandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:06
Suudi Arabistan'da izletilen filmde manidar 'devrim' mesajı

Suudi Arabistan'da sinema yasağının üzerinden 35 yıl geçti. Devlet destekli ilk sinemalar dün itibarıyla açıldı. Dün ilk film galasının yapıldığı ülkede, gala için seçilen film de hikaye bakımından oldukça ilginç oldu.

Film CIA ile bir kralın iş birliği yaparak düşmanlarına karşı gelişini anlatıyor...

CIA AYRINTISI

Ülkesini düşmanına karşı korumayı anlatan bu filmde her ne kadar dikkat edilmese de Suudi Arabistan için önemli olan bir nokta bulunuyor.

Genç bir kralın filmde CIA ajanı ile iş birliği yaparak düşmanına karşı duruşu ve ülkesini felakete sürükleyişinin ele alındığı bu film, aslında Suudi Arabistan için çok da yabancı olmayan bir senaryo.

SELMAN BENZERLİĞİ

Filmde tandık gelen bu senaryo, Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu durum ile benzerlik gösteriyor. Veliaht prens Selman'ın ABD ile iş birliğine tutuşarak yaptıkları "devrim" filmde de hemen hemen aynı şekilde gösteriliyor.

Selman-Black Panther benzerliğindeki ayrıntılar bazı dikkatli kişiler tarafından da yakalanırken, Suudilere de filmin "ABD/CIA'sız devrim olmaz" mesaj verdiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:06
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