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"Bin Selman ve Bin Zayid birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi"

Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans:"Size müthiş bir şey söyleyebilirim. Bu liderler (Bin Selman ile Bin Zayid) birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi""Suudi Veliaht ile yaptığımı 2,5 saatlik görüşmede İsrail ile ilgili kendisinden duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider"

21 Haziran 2019 Cuma 13:18
"Bin Selman ve Bin Zayid birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi"

KUDÜS (AA) – İsrail'deki Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in İsrail'e birçok Yahudi'den daha fazla destek verdiğini söyledi.

Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Evans, Jerusalem Post gazetesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği ABD'nin New York kentindeki yıllık konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in en büyük destekçilerinin başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'in geldiğini belirtti.

Konuşmasında söz konusu iki veliahtla gerçekleştirdiği görüşmeleri anlatan Evans, "Size müthiş bir şey söyleyebilirim. Bu liderler (Bin Selman ile Bin Zayid) birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi." dedi.

Evans, Bin Selman ile yaptığı bir görüşmesinde kendisine Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili neler düşündüğünü sorduğunu, bunun üzerine Suudi Veliahtın "Yahudi ve Hristiyanları sevdiğini, hatta kendisini yetiştiren dadısının Yahudi olduğunu vurguladığını" söyledi.

Bin Selman'a yönelik övgülerde bulunan Evans, şunları kaydetti:

"Suudi Veliaht ile yaptığımı 2,5 saatlik görüşmede İsrail ile ilgili kendisinden duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider."

Evans ayrıca "Filistinlilerin neler yapabileceğini" sorduğu Suudi Veliahtın kendisine "İş basit. Filistinliler İsrail'i taklit etmeli." cevabını verdiğini aktardı.

New York'ta 16 Haziran'da başlayan konferansta, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da uzun süredir açıklanması beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen Orta Doğu barış planının İsrail'deki seçimler nedeniyle kasım ayına kalabileceğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:18
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mike Evans
  4. Muhammed bin Selman
  5. Muhammed bin Zayid

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