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Bin Selman: Rusya ve Çin birkaç yıla yok olacak!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya ve Çin’in birkaç on yıl içinde petrol dünyasından yok olacağını savundu.

07 Ekim 2018 Pazar 12:53
Bin Selman: Rusya ve Çin birkaç yıla yok olacak!

Ekonomisi hala tümüyle petrole dayanan ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabasına giren Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bloomberg'e verdiği röportajda "Petrol talebi 2030 yılına kadar yılda yüzde 1'den yüzde 1.5'a kadar, hatta daha da fazla artabilir. Ama bazıları petrole olan talebin 2030'dan sonra azalacağına inanıyor'' açıklamasında bulundu.

“Çin 5 yıla, Rusya 20 yıla kalmaz”

Bizim hesaplamamıza göre, birçok petrol üreticisi ortadan kalkacak” diye devam eden Selman, bu ülkeleri şöyle sıraladı:

Biz örneğin, Çin'in petrol üreticisi olarak 5 yıla kadar tamamen ortadan kalkmazsa bile, üretimini büyük ölçüde azaltacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda daha pek çok petrol üreticisi ülke bir bir ortadan kalkacak. Rusya'daki petrol üretimi 19 yıl sonra hızla azalacak, eğer 10 milyon varillik üretimiyle tamamen ortadan kalkmazsa.

“Suudi Arabistan daha çok satacak”

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın bu alanda tehlikede olmadığını ve bu nedenle gelecekte şimdikinden bile fazla petrol satacağını savundu.

Rusya cevap verdi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Ekonomi Komitesi Başkan Yardımcısı Sergey Kalaşnikov, Muhammed bin Selman’ın iddialı sözlerine cevap verdi. Rus senatör, “Suudi Arabistan’ın perspektifleri iyi, ancak oradaki petrol sahaları da azalıyor” ifadelerini kullandı.

Kalaşnikov ayrıca söz konusu açıklamanın ‘mevcut petrol ürünleri pazarını herhangi bir şekilde etkilemeyeceğinden emin olduğunu’ da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:53
  1. Muhammed bin Selman
  2. Rusya
  3. Çin
  4. petrol
  5. petrol üreten ülkeler

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