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"Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor"

Tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin oğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın demokrasiden korktuğunu söyledi

02 Temmuz 2019 Salı 17:33
"Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor"

DOHA (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin oğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "demokrasiden korktuğunu ve Batı'ya şirin görünmeye çalıştığını" söyledi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan oğul Abdullah el-Avde, Veliaht Prensin kadınların araç kullanması gibi özgürlükleri destekleme amacının, Batı'ya yenilikçi görünmek olduğunu ifade etti.

"Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor." diyen Avde, "Gerçekte ise Bin Selman özgürlükleri ve hakları bastırmak için gözaltı ve tutuklamaları kullanıyor. Haklarını talep edenlere, rejime karşı tehdit oluşturduklarını düşündüğü için soruşturmalar açıyor." ifadelerini kullandı.

Avde, demokrasi çağrısı içeren reform düşüncesinden korktuğu için Bin Selman'ın ılımlı İslami kanada karşı da mücadele yürüttüğünü savundu.

Babasının tutuklanması konusunda Bin Selman'ı suçlayan Avde, "Kendinden daha popüler olan herkese düşmanlık ediyor." görüşünü dile getirdi.

Avde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan'da işlenen benzer suçlara da bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

- Ilımlı İslam yaklaşımıyla tanınıyor

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:33
  1. Muhammed bin Selman
  2. Selman el-Avde

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