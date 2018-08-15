Bin Ladin'in eski koruması hakkında karar verildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararıyla sınır dışı edilen Usame Bin Ladin'in eski koruması Sami A.'nın Bochum kent idaresi tarafından Tunus'tan Almanya'ya geri getirilmesi gerektiği karara bağlandı.

Bochum kent idaresi, tartışmalı şartlar altında Tunus'a geri gönderilen Sami A.'nın geri getirilmesi yönünde karar veren Gelsenkirchen İdare Mahkemesi'nin aldığı karara itiraz ederek davayı Münster Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşımıştı.

Ancak Münster Yüksek İdare Mahkemesi, Bochum'un yaptığı temyiz başvurusunu reddederek, Gelsenkirchen İdare Mahkemesi'nin kararını yerinde bulduğunu açıkladı. Kararda, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in eski koruması olduğu ileri sürülen Sami A. hakkında daha önce alınan sınır dışı kararının "açıkça hukuka aykırı olduğu" belirtildi.

FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ YOLU GÖRÜNDÜ

Gelinen noktada acele muhakeme sürecindeki son yetkili yargı organı olarak Yüksek İdare Mahkemesi'nin yer alıyordu. Bu nedenle Bochum kent idaresinin elinde tek yol kalmış görünüyor, o da Karlsruhe'de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaktan geçiyor.

Fakat Bochum kent idaresi bu yolu seçse dahi bunun Yüksek İdare Mahkemesinin sınır dışı kararını iptal eden hükmü üzerinde engelleyici bir etkisi olamayacak. Bu arada 13 Temmuz'da sınır dışı edilen Sami A.'nın Almanya'ya ne kadar hızlı geri dönebileceği henüz belirsizliğini koruyor. Zira Tunus'taki savcılık sözcüsü son açıklamasında Almanya'dan sınır dışı edilen "muhtemel tehlikeli sanık" Sami A. hakkında soruşturma yürütüldüğünü ve bu nedenle Tunus'ta kalmak zorunda olduğunu açıklamıştı.

SAMİ A. DOSYASI 14 KEZ MAHKEMELERE TAŞINDI

Hakkında verilen sınır dışını durdurma kararı, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) bir gün gecikmeyle gönderildiği için sınır dışı edilme şekli hukuken tartışmalı hale gelen Sami A.'nın dosyası aslında ilk kez mahkemelere yansımış değil.

1997 yılında üniversite eğitimi için Almanya'ya gelen Sami A. yıllardır eşi ve çocuklarıyla Bochum'da yaşıyordu. Yüksek İdare Mahkemesi, Afganistan'da El Kaide'ye ait terör kamplarında eğitim gördüğü belirlenen A.'nın daha sonra da bir dönem terörist lider Usame bin Laden'in korumalığını yaptığına karar vermişti. Kendisi reddetmekle birlikte A.'nın Almanya'ya geldikten sonra selefi vaiz olarak görev yaptığı da iddialar arasındaydı.

Federal Savcılık Sami A.'nın yabancı bir terör grubuna üye olup olmadığını belirlemek üzere 2006 yılında ön soruşturma başlatmış ve dosya bir yıl sonra kapatılmıştı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Sami A.'nın dosyası 2006-2018 yılları arasında 14 kez eyalet genelindeki çeşitli mahkemelerde ele alınmış bulunuyor.