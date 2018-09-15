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‘Bin Ladin’i öldürmek yaptığım en kötü şey’

ABD donanmasından emekli deniz subayı Robert O'Neill, El-Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'i öldürmenin hayatında yaptığı en kötü şeyin bu olay olduğunu söyledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:04
‘Bin Ladin’i öldürmek yaptığım en kötü şey’

2011'de Mayıs ayında Pakistan'da düzenlenen operasyonda el-Kaide liderini öldüren ABD'nin seçkin askeri timinden olan O'Neill, radikal ideolojilerle savaşmanın yolunun, bir şiddet döngüsünden ziyade eğitim yoluyla olması gerektiğine inandığını söyledi.

"BİN LADİN'İN OĞLU, BABASININ CESEDİNİ GÖRDÜ"

New York ve Washington'da düzenlenen 11 Eylül saldırılarının 17. yıl dönümünde ITV kanalında yayınlanan 'Günaydın İngiltere' adlı programa katılarak açıklamalarda bulunan 42 yaşındaki emekli subay, operasyon sırasında Bin Ladin'in iki yaşındaki oğlunu, babasının cesedinin yanında gördükten sonra bunun farkına vardığını söyledi.

"BEN DE BİR BABAYIM.."

O’Neill, "Ben de bir babayım ve bu zavallı çocuğun bununla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bunun bitmediğini fark ettim ve kimsenin böyle şeyler yaşamamasını umuyorum. Bu savaşı mermi ve bombalarla değil, eğitimle kazanabiliriz. Ortada güvenliğimizi zayıflatan bir ideoloji var" açıklamasında bulundu.

Bin Ladin'i öldürmenin hayatında yaptığı en iyi şey mi, yoksa en kötü şey mi olduğundan henüz emin olamadığını belirten O'Neill, "Oğlum ve ben ne yapıyorsak aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Evimizdekiler, köpeklerimiz, silahlarımız, güvenli bir alanımız var. Bu şekilde yaşamaktan utanç duyuyoruz. Bundan korkmuyoruz, sadece bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

O'Neill, Bin Ladin'in ölümüyle sonuçlanan operasyona katılan eski meslektaşlarından bazılarının ABD Donanması'ndan emekli olup, yazar olarak çalışmaya başladıklarını ve motivasyon konuşmaları yaptıklarını iddia etti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 08:04
  1. Usame Bin Ladin
  2. Robert O'Neill
  3. el kaide
  4. abd

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