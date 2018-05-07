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Bin Ladin operasyonunu anlattı! 3 adım yakınımda Ladin'i gördüm...

Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyona katılan ABD Deniz Kuvvetleri’nde görevli subaylardan Robert Oneil, operasyon günü yaşadıklarını anlattı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:55
Bin Ladin operasyonunu anlattı! 3 adım yakınımda Ladin'i gördüm...

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2 Mayıs 2011 günü, Pakistan’ın Abottabat kentindeki evinde ABD kuvvetleri tarafından suikaste uğramıştı. Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyona katılan ABD Deniz Kuvvetleri’nde görevli subaylardan Robert Oneil, operasyona dair Fox News televizyonuna verdiği röportajda, “Operasyona çıkarken öldürüleceğime kesinlikle inanıyordum” dedi.

''ARKADAŞIMLA ŞAKALAŞIYORDUK''

Oneil röportajında, “Daha önce operasyona katılacağım söylenmemişti. Arkadaşlarımla eğer Bin Ladin kaçmayı başarırsa bize neler yapar diye şakalaşıyorduk” ifadelerini kullandı. Operasyon esnasında neler hissettiğini anlatan Oneil, “Bin Ladin öldürüldükten sonra uçakla geri dönerken, pilotlar bize Afganistan sınırına girdiğimizi söylediğinde çok mutlu olmuştuk. Operasyon esnasında Bin Ladin’in evinin her an patlayacağını düşünüyorduk.''

''HAYATTA KALACAĞIMIZA İNANMIYORDUK''

Hiçbirimiz hayatta kalacağımıza inanmıyorduk” şeklinde konuştu.Hayatında yaptığı en cesurca işin “Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyona katılmak” olduğunu ifade eden Oneil, “Operasyon esnasında bir canlı bombanın kendini patlatmasını engellemiştim. Sağıma baktığımda 3 adım yakınımda Bin Ladin’i gördüm ve hemen ona ateş açtım” dedi. Operasyona dair bir de kitap yazan ABD’li subay, gazete ve televizyon kanallarının Bin Ladin’in ölüm haberlerini teyit etmeye çalışırken kendisinin Bin Ladin’in cansız bedenine baktığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:55
  1. Bin Laden
  2. operasyon
  3. useme bin ladin

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