Bin başarılı Türk gencine ödül

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında bu yıl 110 okuldan yaşları 14 ila 24 arasında değişen bin Türk genci ödül almaya hak kazandı.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, "Gönüllü Hizmet", "Fiziksel Gelişim", "Beceri Geliştirme" ile "Macera ve Keşif" bölümleriyle gençlerin bireysel gelişimine katkı yapan ve Türkiye’de kurumsal olarak uygulanışının 15. yılını kutlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nda geçen yıla göre ödül alan genç sayısı yüzde 35 artışla bine ulaştı.

Türkiye, dünyada 8 milyondan fazla gencin katıldığı ödül programında Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra en fazla gencin katıldığı 4. ülke olarak öne çıktı.



Ödül programını başarıyla tamamlayan gençler, 5-6-7 Aralık'ta hayata geçirilen 3 farklı törenle ödüllerine kavuştu. Törenlerde, öğrencileri ödül programında tamamen gönüllü olarak destekleyen 30 okul müdürü ile 110 ödül liderine de teşekkür belgeleri verildi.

Ulusal altın ödül töreni, İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve veliler katıldı.



Programı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için bronz ve gümüş ulusal ödül töreni, Novotel İstanbul Bosphorus’da, Gümüş ulusal ödül töreni ise Maltepe Üniversitesi’nde yapıldı.





- "Hedef, 20 milyon Türk gencine ulaşmak"





Törenlerde konuşan TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, geçen yıl 750 olan ödül alan öğrenci sayısının 2018'de yüzde 35 artışla bine ulaştığını ve programa katılan öğrenci sayısının her yıl artış gösterdiğini kaydetti.



Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp de ödül programının Türkiye’deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını hatırlatarak, hedeflerinin, Türkiye’de 20 milyon gence ulaşmak olduğunu bildirdi.

Özalp, kısa süre önce faaliyete geçen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Mezunlar Grubu oluşumuyla programın Türkiye’deki kapsamının daha da genişleyeceğini belirtti.





- "Aynı güç, cesaret ve maddi fedakarlıkla çalışacağımızı taahhüt ediyorum"





Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise 15 yıl önce ödül programını Türkiye’ye getirmek için çok ciddi çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Akın, "O zaman Türkiye’de ödül programının temsilciliğini Akfen Holding’in desteklediği TİKAV marifetiyle yürütmeye başladık. Bugün Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130 ülkede 8 milyondan fazla gence ulaştı. Biz de ülkemizde 15 yılda 15 bin genci ödül programıyla buluşturduk. Bu konuda tüm profesyoneller ve 400 ödül lideri, fedakarca çalışmalarda bulundu ve bizi bu noktaya getirdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın başarılı olması için bundan sonraki yıllarda da aynı güç, aynı cesaret ve aynı maddi fedakarlıkla çalışacağımızı taahhüt ediyorum." ifadelerini kullandı.





- Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı





Verilen bilgiye göre, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130’dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olarak biliniyor. Programa 14 ila 24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım, tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, öz güven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.



Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin, Avrupa ve İngiltere’deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkati çekiyor.



Türkiye’de 110’a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 3 bin yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar 6 bin 500’den fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı.

