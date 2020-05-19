Bin aydan hayırlı gece

Nihat Top

Ramazan ayı ayların, Kadir Gecesi de gecelerin en faziletlisidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim bu ayda ve bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Zira Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik” ve Kadir gecesinin büyüklüğü de şöyle ifade ediliyor; “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.”

(Kadir suresi)

Peygamber Efendimiz (sav) de bu gece ile ilgili olarak şöyle buyuruyor: “Ramazan ayında öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.”

(İbn Mâce)

Kadir Gecesi, ömre bedel bir gecedir. Çünkü O “bin aydan hayırlıdır”. Bin ay 83 sene 4 aylık bir süre demektir. Rabbimizin bizlere lutfu olan Kadir gecesi her yıl gelerek müminlere bir ömür bahşederken, adeta hayat muhasebesi yapmalarını ve ömürlerini nasıl geçirdiklerini kontrol etmelerini istemektedir.

İnsanlık İslam ile şereflendi

Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliği, daha önce de belirttiğimiz gibi Kur’an’ı Kerim’in bu gecede inmeye başlamasıdır. Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir.

O Kur’an ki; insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi, nasıl yaşaması gerektiğini gösteren bir hayat kitabıdır.

Her mü’min için Kur’an’ı okumak, onu anlamak, hayatına hakim kılmak, yaşayarak göstermek en büyük kulluk sorumluluğudur.

Unutmayalım ki, Kadir gecesini ancak Kur’an’ın kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kadir gecesini kendimizi muhasebe edebileceğimiz, günahlarımızdan af ve mağfiret dileyeceğimiz bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Resûl-i Ekrem (sav)’in müjdesine ümit bağlamalıyız: “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları affolunur.”

(Buhârî)

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (sav)’e: “- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasûlüllah (sav) de: “- Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî: (Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni de affet) diye dua et, buyurdu.

(Tecrîd-i Sarih Tercemesi).

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Ancak şunu da belirtelim ki böyle özel geceler istisnai fırsatlardır. Asıl olan bütün zamanları dikkatli ve uyanık geçirebilmektir. Nitekim Hz. Ali (r.a) şöyle der ki: “Allah’ın bizden razı olduğu her gece Kadir Gecesidir.”