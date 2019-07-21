0553 313 94 23

Bin 600 rakımda karakucak güreşleri

- Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 600 rakımdaki Çurispil Yaylası'nda yapılan karakucak güreşlerine 8 kategoride 52 sporcu katıldı- 65 kilo finalinde iki kardeşin kıyasıya mücadelesini izleyiciler heyecanla takip etti

21 Temmuz 2019 Pazar 15:32
Bin 600 rakımda karakucak güreşleri


ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediyesi tarafından düzenlenen festival, ilçeye bağlı Konaklı köyü sınırları içinde yer alan bin 600 rakımlı Çurispil Yaylası'nda yapıldı.

Festival kapsamında, Artvin ve çevre illerden 52 sporcunun katılımıyla 8 kategoride yapılan karakucak güreşlerinin başpehlivanı, finalde Rize Çaykurspor Kulübü adına güreşen İlker Sönmez'i yenen Yusufeli Belediyesi adına güreşen Fatih Çelik oldu.

Toplam 16 bin lira para ödülü dağıtılan güreşlerde başpehlivan, 4 bin lirayla ödüllendirildi.

Güreşlerin diğer kategorilerinde 55 kiloda Orhan Aydın, 60 kiloda Ahmet Sücü, 65 kiloda Bilal Çakmak, 70 kiloda Abdi Zurnacı, 75 kiloda Oğuzhan Demir, 80 kiloda Erkan Ergen ve 90 kiloda Mehmet Tüylü birinci oldu.

Güreşlere Erzurum'dan katılan Ziya Çakmak ve Bilal Çakmak kardeşlerin 65 kilonun finalindeki kıyasıya mücadelesi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Güreşlerin tamamlanmasıyla dereceye giren sporculara, protokol üyelerince madalya ve ödülleri verildi.

Güreşler sonrasında Ardanuç Belediyesi ile İstanbul Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönülleri Topluluğu'nun iş birliğiyle ilçede düzenlenen yaz kampına katılan öğrenciler tarafından hazırlanan halk dansları gösterisi, izleyicilerin beğenisini topladı.

Festival için bölgeye gelen bazı vatandaşlar güreşleri takip ederken, bazıları da ormanlık alanda çadır kurup yürüyüş yaparak doğa ve temiz havanın tadını çıkardı.

Festival, güreşler sonrası konserler ve horonla devam etti.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, festivalin güzel bir atmosferde yapıldığını, çok sayıda kişinin katılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ardanuç'ta özellikle yaz aylarında festivallerin yoğunlaştığını vurgulayan Demir, festivallerin birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesinin yanında, ilçe ekonomisine hareketlilik de kazandırdığını dile getirdi.

Festivale, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Kadıköy ve Beylikdüzü Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:32
  1. 31. Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali
  2. Ardanuç
  3. Artvin
  4. Çurispil Yaylası
  5. Karakucak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Eczacıları Birliği sonuç deklarasyonunu açıkladı
    1. Türk Eczacıları Birliği sonuç..
    2. Samsunspor Bolu’da güç depoladı
    3. Konukoğlu, Anadolu’nun en etkin iş..
    4. Silivri’de bot alabora oldu: 1 kişi..
    5. 16 yaşındaki çocuk sokakta yürüyen..
    6. Mersin’de 3 gün sanat ve spor konuşuldu
    7. Sarıveliler’de geleneksel sıla şenliği
    8. Alaçatı’da makilik yangını ucuz..
    9. Erdoğan talimat vermişti! Alparslan..
    10. Deprem profesöründen rahatlatan..
    11. 27 yıl sonra mezrasına dönen 82..
    12. DİKA destekledi, şehit kaymakamın..
    13. KKTC’de Alparslan Türkeş Müzesi açıldı
    14. Bin 600 rakımda karakucak güreşleri
    15. 5 kişilik ailenin motosikletle..
    16. Polis yasadışı sanal bahis oynatan..
    17. Deniz kirliliğine soruşturma
    18. Türkiye'de erken seçim yapılmalı mı?..
    19. Yaralanan terörist Zap'a atladı!
    20. Kalp hastası askeri helikopterle..
    21. Pakistan Başbakanı'nın ilk ABD..
    22. Düzce’de selde 160 bin 500 tavuk, 59..
    23. Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi..
    24. Siyah noktalardan kurtulmanın en..
    25. Mersin’de ’Kullanmadığımız oyuncakları..
    26. Yayladan gelen araç Antalya sıcağında..
    27. O hain örgütün kara para akışından..
    28. Korkuluklara saplanan kediyi itfaiye..
    29. Flaş iddia! "Mehmet Şimşek, Ahmet..
    30. Başkan Sertaslan: "Zeytinyağı..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi