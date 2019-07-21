Bin 600 rakımda karakucak güreşleri





ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediyesi tarafından düzenlenen festival, ilçeye bağlı Konaklı köyü sınırları içinde yer alan bin 600 rakımlı Çurispil Yaylası'nda yapıldı.

Festival kapsamında, Artvin ve çevre illerden 52 sporcunun katılımıyla 8 kategoride yapılan karakucak güreşlerinin başpehlivanı, finalde Rize Çaykurspor Kulübü adına güreşen İlker Sönmez'i yenen Yusufeli Belediyesi adına güreşen Fatih Çelik oldu.

Toplam 16 bin lira para ödülü dağıtılan güreşlerde başpehlivan, 4 bin lirayla ödüllendirildi.

Güreşlerin diğer kategorilerinde 55 kiloda Orhan Aydın, 60 kiloda Ahmet Sücü, 65 kiloda Bilal Çakmak, 70 kiloda Abdi Zurnacı, 75 kiloda Oğuzhan Demir, 80 kiloda Erkan Ergen ve 90 kiloda Mehmet Tüylü birinci oldu.

Güreşlere Erzurum'dan katılan Ziya Çakmak ve Bilal Çakmak kardeşlerin 65 kilonun finalindeki kıyasıya mücadelesi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Güreşlerin tamamlanmasıyla dereceye giren sporculara, protokol üyelerince madalya ve ödülleri verildi.

Güreşler sonrasında Ardanuç Belediyesi ile İstanbul Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönülleri Topluluğu'nun iş birliğiyle ilçede düzenlenen yaz kampına katılan öğrenciler tarafından hazırlanan halk dansları gösterisi, izleyicilerin beğenisini topladı.

Festival için bölgeye gelen bazı vatandaşlar güreşleri takip ederken, bazıları da ormanlık alanda çadır kurup yürüyüş yaparak doğa ve temiz havanın tadını çıkardı.



Festival, güreşler sonrası konserler ve horonla devam etti.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, festivalin güzel bir atmosferde yapıldığını, çok sayıda kişinin katılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ardanuç'ta özellikle yaz aylarında festivallerin yoğunlaştığını vurgulayan Demir, festivallerin birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesinin yanında, ilçe ekonomisine hareketlilik de kazandırdığını dile getirdi.

Festivale, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Kadıköy ve Beylikdüzü Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

