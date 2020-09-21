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Korona Virüs Bin 519 yeni pozitif vaka! 95 bin 321 test, 61 vefat
Korona Virüs

Bin 519 yeni pozitif vaka! 95 bin 321 test, 61 vefat

Türkiye’de son 24 saatte 95 bin 321 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, bin 519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:38:00 -
Bin 519 yeni pozitif vaka! 95 bin 321 test, 61 vefat

Virüs nedeniyle 61 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 7 bin 506’ya yükseldi. Ağır hasta sayısı ise bin 456 oldu. Bin 116 kişinin iyileşmesi ile toplam iyileşen hasta sayısı 267 bin 323 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde şu ana kadar toplam 9 milyon 269 bin 15 test yapıldı ve 302 bin 867 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının artış hızında yavaşlama olsa da bu sayı daha da azalmadan huzurlu olamayacağımızı vurguladı ve vatandaşların salgına karşı tedbirlere tam olarak uymasını istedi.

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