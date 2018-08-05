0553 313 94 23

Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yeni yerine taşınacak

DSİ, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan, yaklaşık bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı, yarın 2 bin 950 metre uzaklıktaki Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak taşıyacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:02
Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yeni yerine taşınacak

Devlet Su İşleri (DSİ), Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan, yaklaşık bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı, yarın 2 bin 950 metre uzaklıktaki Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak taşıyacak.

DSİ'den yapılan açıklamada, sorumlulukları gereği ülkenin su kaynaklarının geliştirilmesi yönünde mesai harcadıklarını, diğer taraftan da tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında son derece titiz çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamındaki çalışmaların bu konuda dünyaya örnek olacak nitelikte olduğu kaydedilen açıklamada, 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledildiği anımsatıldı.

Yaklaşık bin 100 tonluk tarihi yapının herhangi bir hasar almadan yeni yerine taşındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi ise taşıma tertibatı da hesaba katıldığında bin 500 ton ağırlığa ulaşan Artuklu Hamamı'nın bütüncül taşıma işlemi gerçekleştirilecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Artuklu Hamamı yeni yerine taşınacaktır. Artuklu Hamamı'nın halihazırda bulunduğu Hasankeyf'teki mevcut konumu ile yeni yerleşim alanında düzenlenecek Arkeoparktaki yeni konumu arasındaki mesafe 2 bin 950 metre olup hamam 70 metre üst kota taşınacaktır."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:02
  1. artuklu hamamı
  2. Batman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica karşısında oynamayacak…
    1. Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica..
    2. Trahi profesörü Ahmet Şimşirgil ezber..
    3. YÖK'ten üniversiteden ihraçlara..
    4. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy:..
    5. İstismar şüphelisi adliyede intihar etti
    6. Kırıkkale’de su anlaşmazlığında..
    7. Malatya'da piknik tüplü saldırı son..
    8. CHP'de süre yarın doluyor! Gözler Bay..
    9. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne..
    10. Minik Berrak için yürek yakan sözler:..
    11. Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
    12. BBP'den son dakika idam teklifi
    13. Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
    14. Mısır'da hac görevlilerine siyaset..
    15. Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf..
    16. Bekir Pakdemirli, Venezuelalı..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı
    18. Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
    19. 44 erin serbest bırakılma sebebi..
    20. Mevsimlik işçiler, 3 metrelik yılanı..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?