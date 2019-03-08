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Bin 500 kadın Regaip Kandili için buluştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Regaip Kandili özel programı bin 500 kadının katılımı ile gerçekleşti.

08 Mart 2019 Cuma 11:13
Bin 500 kadın Regaip Kandili için buluştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Regaip Kandili özel programı bin 500 kadının katılımı ile gerçekleşti.


Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Regaip Kandili özel programı kadınların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Bir davet salonunda düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve bin 500 kadın katıldı. Program öncesinde bir konuşma yaparak kadınlara seslenen Başkan Ataç, “Sizlerle beraber olduğum için çok mutlu oldum.Regaip Kandili ile birlikte mübarek 3 ayları da karşılamış oluyoruz. Bugün hep birlikte mevlit dinleyeceğiz. Allah nasip ederse bundan sonra da hep birlikte olacağız. 3 dönemdir bana güven verdiniz, eksik olmayın. Bana çalışma fırsatını verdiniz, onun için de çok müteşekkirim. Şimdiye kadar başınızı hiçbir zaman eğdirmedim. Bu konuda gönlüm rahat, bundan sonra da aynı şekilde olacağına inanabilirsiniz. Bu işlerde en önemli ilke güven. Bakın, 200 bin vatandaşımız kültür turlarımıza katıldı. 120 bin vatandaşımız Çanakkale’ye gitti. Hiçbiriniz bana gelip, ‘Eşim izin vermedi, gelemiyorum’ demedi. Duydukları güvenden dolayı eşlerinize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Allah nasip ederse gene beraber olalım, bu güzelliği devam ettirelim” diye konuştu.


CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de yaptığı konuşmada katılımcı kadınların Regaip Kandili’ni kutladı.


Programa katılan kadınlar da Başkan Ataç’a gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü teşekkür ederken etkinlik, okunan dualar ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:13
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