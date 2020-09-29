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Korona Virüs Bin 412 yeni vaka 65 can kaybı var
Korona Virüs

Bin 412 yeni vaka 65 can kaybı var

Türkiye genelinde koronavirüsten son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:31:00 -
Bin 412 yeni vaka 65 can kaybı var

115 bin 523 kişiye test yapılırken, toplam bin 412 kişiye pozitif vaka teşhisi konuldu. Türkiye genelinde toplam yapılan test miktarı 10 milyon 153 bin 223’e yükselirken, tanı konulanların sayısı 315 bin 845 oldu. 65 kişinin daha vefat etmesiyle Türkiye genelinde virüsten ölenlerin sayısı 8 bin 62’ye yükseldi. Bin 422 kişinin tedavi edilerek taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 277 bin 52 olarak kayıtlara geçti. Halen yoğun bakımda bin 596 hasta tedavi görüyor.

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