Bin 400 yıllık ‘Kakava ateşi’ yandı

Edirne’de geleneksel “Kakava Ateşi” Sarayiçi’nde yakıldı. Baharın gelişini doyasıya kutlayan Romanlar doyasıya eğlendi.

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, tarihi Sarayiçi alanında yakılan dev ateşle başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Ermeydanı’nda hazırlanan dev ateş etrafında toplanan binlerce vatandaş, dokuz sekizlik roman ezgileriyle gönüllerince doyasıya eğlendi.

Bin 400 yıllık kadim ‘Kakava Ateşi’ yandı

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Şenlikleri için yaklaşık 5 ton odundan hazırlanan dev ateşi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyeleri hep birlikte yaktı. Sağanak yağış altında yakılan bin 400 yıllık kadim ateş, hem görsel şölen oluşturdu hem de katılımcıları ısıttı.

En ateşli festival

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi kente akın attı. Günler öncesinden kent genelinde otellerde doluluk oranının yüzde yüze ulaşması nedeniyle komşu illerde konaklama yapan binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yanmasıyla birlikte davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Festivale katılan ziyaretçiler, şenliklerin en ateşli, en renkli ve çok güzel olduğunu söyledi.