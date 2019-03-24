0553 313 94 23

Bin 376 yolcuyla sürüklenen gemi limana çekildi

Norveç’te bin 376 yolcuyla sürüklenen turist gemisi, uzun uğraşlar sonunda Molde limanına çekilebildi.

24 Mart 2019 Pazar 18:57
Bin 376 yolcuyla sürüklenen gemi limana çekildi

Norveç’te bin 376 yolcuyla sürüklenen turist gemisi, uzun uğraşlar sonunda Molde limanına çekilebildi.


Norveç denizinde birçok ülkeden turist kafilesiyle hareket eden ve Viking Ocean Cruises firmasına ait Vigink Sky isimli kruvaziyer gemi, fırtınada yükselen dalgalar nedeniyle arıza yaptı. Geminin 4 motorundan 3’ü arıza yapınca Finlandiyalı kaptan tek motorla sürüklenmeyi hafifletmek için çalıştı. Dün akşam 4 sıralarında meydana gelen olayda yardım çağrılarıyla birlikte Norveç sahil kurtarma ekipleri botlarla kurtarma çalışmalarına başladı. Fakat 5-6 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gece boyunca sadece 100 kişi kurtarılabildi. Sabah saatlerinde helikopterler ile süren kurtarma çalışmalarında öğlen vaktine kadar 479 yolcu kurtarılabildi. Gemi römorkörler tarafından çekilmeye karar verilince Norveç’in Molde limanında hazırlıklar başladı. Römorkörler tarafından çekilmeye başlayan geminin diğer 2 motoru tekrar çalıştırıldı.



Turistler kabusu yaşadı


Geminin alabora olmasına ramak kala çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Geminin içerisindeki yolcular gece boyunca savruldu. Gemiden kurtarılan yolculardan 20’sinin yaralı bu yolculardan 3’nün durumunun ağır olduğu açıklandı. Geminin bugün öğleden sonra limana çekilmesiyle birlikte gemi içerisinde bulunan yolcular ekiplerce tahliye edildi. Birçok yolcunun ayakta tedavi gördüğü bazılarının ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buteflika'nın seçim kampanyası müdüründen "halk hareketine destek" açıklaması
    1. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    2. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    3. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    4. Moldova, Türkiye maçının..
    5. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    6. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    7. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    8. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    9. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    10. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    11. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    12. Türkiye-Moldova maçına doğru
    13. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    14. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    15. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    16. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    17. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    18. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    19. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    20. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    21. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    22. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    23. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    24. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    27. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    28. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    29. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı
    30. Batman 1. Amatör Ligi
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında