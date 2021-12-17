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Aktüel Bin 306 bacaklı kırkayak buldular
Aktüel

Bin 306 bacaklı kırkayak buldular

Dünyayı şaşkına çeviren keşif! Bin 306 bacaklı kırkayak buldular

Yeniakit Publisher
2021-12-17 21:48:00 - 2021-12-17 21:55:13
Bin 306 bacaklı kırkayak buldular

Avustralyalı bilim insanları, akılalmaz bir keşfe ve aynı zamanda da bir rekora imza attılar. Batı Avustralya'da yapılan araştırmalarda tam bin 306 bacağı olan bir kırkayak bulundu.

Avustralya'da toprak altından çıkan kırkayak bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bugüne kadar keşfedilen türler arasında büyük bir rekora imza atan ve Yunan mitolojisinde yer altı tanrıçası olarak bilinen Persephone'den ilhamla 'Eumillipes persephone' adı verilen yetişkin dişi kırkayağın tamı tamına bin 306 bacağı bulunuyor!

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Batı Avustralya'daki bir maden alanında bulunan bu yer altı canlısı 60 metre derinlikte yaşıyor ve adının hakkını verecek kadar uzun ve 'çok bacaklı'. Bin 306 bacağa sahip hayvan daha önce California'da bulunan ve 750 bacaklı olan Illacme plenipes isimli türün de rekorunu kırmış oldu.

Keşif ekibinden biyolog Dr. Bruno Buzatto, bunun inanılmaz büyük bir şans olduğunu ve bu hayvanların ne kadar nadir bulunduğunu açıklarken "Ne kadar uzun olduklarını fark ettiğimde farklı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlamıştım." diyerek şaşkınlığını açıkladı.

Eumillipes Persephone adı verilen bu kırkayak türünden 4 tanesini inceleyen bilim insanları dişilerden birinin bin 306, diğerinin 998 bacağı olduğunu, iki yetişkin erkekten ise birinin 818, diğerinin ise 778 bacağı olduğunu açıkladı.

Soluk renkli ve 95 mm uzunluğunda olan rekor sahibi dişinin vücudunda 330’a yakın segment (bölüm) bulunuyor. Koni şeklinde bir kafaya, antenlere, gagaya sahip olan ve gözleri olmayan hayvan bilim insanlarını adeta büyüledi.

400 milyon yıldan beri var olan ve 13 bin türü olan kırkayaklar eklem bacaklı olarak sınıflandırılıyor ve dünyada yaşayan en eski omurgasız hayvanlar arasında yer alıyor.

İlginç anatomileri ve gözleri olmadan yer altında tamamen karanlıkta yaşamalarından dolayı da bilim insanlarının sayısız araştırmasına konu oluyorlar.

 

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