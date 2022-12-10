BİM'in kurucusu Osman Nuri Topbaş'tan açıklama

BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş'ın kuzeni Erenköy cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş, fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesinin şahsı ve camiası adına üzüntü verici olduğunu vurgulayan Topbaş, "Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Topbaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda 'bazı çevreler' şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır. Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

"Bu duruşun istismar edilmesi asla kabul edilemez"

Mesaimin tamamını başta Kuran hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakk'ın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim. Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimiz'e hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah'a sığınırız. Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir. Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

"Art niyetlilerin ıslahı için duâ ediyoruz"

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir. Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz."