BİM aktüel 2 Kasım indirim ürün kataloğu Bim'de bu hafta indirimde ne var?

Bim aktüel indirim ürünleriyle bu hafta da müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Harca Harca bitmez sloganı ile her hafta Cuma günlerin aktüel indirim kataloğu yayınlayan BİM, 02 Kasım Cuma günü yine birbirinden muhteşem ürünlerini indirim reyonuna koyuyor. Her hafta indirim ürünleri takip eden vatandaşlar, BİM’in 2 Kasım aktüel indirim fırsatları kataloğunu meraketmeye başladı. BİM 2 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberleri yayınlandı. BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

BİM aktüel 2 Kasım indirim ürün kataloğu

BİM 2 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberleri yayınlandı.

Egzersiz Çekme Halatı 75,00 TL

Zorluğu vücut açısına göre ayarlayarak eksiksiz ve her kullanıcıya uygun antrenman sunar

Sabitleme aracı ile kayıştan itibaren uygun bir yere sabitlenerek kullanılır

Ahşap Denge Tahtası 49,90 TL

Çap ~39,5 cm

Vücudu platform üzerinde dengeleyerek ayak bilekleri ve bacak kaslarını güçlendirir

Pilates-Fitness Matı 29.90 TL

Yoga ve fitness hareketleri için idealdir

Tekerlekli Karın Egzersiz Aleti 24,50 TL

Karın, göğüs, kol, omuz ve sırt kaslarını çalıştırmak için idealdir