Bim aktüel 30 Kasım Cuma indirim kataloğu BİM'de bu hafta indirim ürünlerinde neler var?

Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler olduğu Bim müşterileri tarafından merak edilmekte. 30 Kasım Bim aktüel katalog listesinde yine yok yok. Bim aktüel kampanyası ile müşteriler yine birbirinden farklı ürünü daha ucuza sahip olacak. Bim indirimli ürünler broşürü sizler için hazırladık. İşte Bim 30 Kasım 2018 Bim indirim günlerine ilişkin indirim kataloğu…

Her hafta birbirinden farklı ürünlerle müşterilerin karşısına çıkan Bim aktüel indirim kataloğu bu hafta da ilgi çekmekte. 30 Kasım Bim indirimli ürünler broşüründe bu hafta neler var diye soran müşteriler Bim indirim ürünleri görür görmez soluğu Bim markette almıyor. Bim 23 Kasım aktüel indirim listesinde en dikkat çeken ürünlerin başında Hometech Notebook Alfa 600C 999 TL, Wi-Fi Yazıcı Hp Deskjet 2620 All-In-One 169 TL. Oyuncu Klavye Avon 65 TL, Kısa Fermuarlı Polar 24,90 TL fiyatı ile BİM aktüel bu haftanın kataloğunda liste başında yer almata. İşte 30 Kasım 2018 Cuma Bim aktüel indirim ürünleri bu haftaki listesi…

12 Parça Yemek Seti 49.90 TL

• 4 adet servis tabak

• 4 adet çukur tabak

• 4 adet pasta tabak

• Rölyefli

Tek Fiyat Plastik Ürünler -2 fiyatı 2.95 TL

Sıvı Yağlık ~750 ml

Havan

Körüklü Vantuz Pompa

Kepçe Altı

Üçgen Lavabo Süzgeci

Makarna Süzgeci

Bot Kadın-Erkek 29.90 TL

• %100 termo taban

• 37-43 numara