Bim Şok a101 aktüel ürünler indir | BİM Şokta bu hafta neler indirimde?

BİM Şok A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. ŞOK ve Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Bim ve Şok haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu listesi yayınlandı Bim aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler ile ŞOK market 26 Eylül-2 Ekim aktüel indirimli ürünler listesinde neler var?

Şok market katalog, şok market aktüel ürünler, şok market bu hafta hangi ürün indirimde sorusunun yanında bim katalog, bim aktüel, bim fiyat listesi yayınlandı mı soruları da vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. Bim aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler... ŞOK market 26 Eylül-3 Ekim aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? | ŞOK aktüel haftanın indirim ürünleri kataloğu 26 Eylül-2 Ekim kampanya broşürü

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER CAZİP KAMPANYALARI

Harca harca bitmez slogani ile ürünleri müşterilerin ayağına getiren BİM, bu hafta indirim ürünleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’nin her mahallesinde açtığı marketlerle müşterilerin memnuniyetini kazanan BİM, her hafta uyguladığı haftalık aktüel indirim fırsatlarıyla müşterilerinin hem cebine hem de istedikleri ürüne sahip olmaya imkan tanıyor. Bim ürünleri en çok rağbet gören ürünler arasında yer alırken, her hafta uyguladığı aktüel indirim fırsatlarıyla bilinen Bim kataloğu yayınlanarak haftanın indirimleri tek tek sıralanıyor. Bim aktüel ürünler listesini merak eden vatandaşlar Bim aktüel ürünler bu hafta neler olduğunu araştırıyor. Bim market aktüel indirim ürünleriyle de vatandaşın cebinde ekonomik tasarruf sağlıyor. Bim bu hafta hangi ürünlerinde indirime gidiyor? Aktüel indirim ürünleri almak istiyorum en yakın bim market nerede? Bim okul malzemeleri 2018 listesinde neler var? En çok merak edilen konulararasında yer almakta. BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, Fakir marka blender set 115 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye,

BİM 28 EYLÜL 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Oto Araç Süpürgesi 125 TL. Kameralı Araç İçi Dikiz Aynası 169 TL. Kompresör 79,90 TL. Oto Kauçuk Paspas 34,50 TL. Park Sensörü 109 TL. Tay Tüyü Oto Koltuk Kılıfı 79,90 TL. Jabra Bluetooth Kulaklık 39,90 TL. Araç İçi Koltuk Arkası Telefon Tablet Tutucu 34,90 TL. Oto Temizleme Bezi 2,95 TL.

Kırıcı Delici Matkap 225 TL. 165 parçadan oluşan Çift Akülü Vidalama Seti 475 TL. Nilson 6’lı Grup Priz ve Golyat 24,90 TL. Lazer Metre 129 TL. Led Işıldak 39,90 TL. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kilogram olan 4+1 Basamaklı Merdiven 65 TL.

ŞOK AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ 26 EYLÜL 02 EKİM İNDİRİM KATOLOĞU

Şok 26 Eylül aktüel fırsat ürünleri kataloğu her zaman olduğu gibi 25 TL ve üzeri alışverişler de oldukça uygun fiyatlara gelen ürünlerle başlıyor. 26 Eylül Çarşamba günü Şok markette gıdadan temizlik ürünlerine kozmetikten mutfak, kırtasiye ürünlerine kadar pek çok ürünler için haftanın aktüel indirim ürünleri kataloğu düzenliyor. Şok aktüel indirim fırsat ürünlerini merak eden Şok müşterileri şok indirim kataloğunda yer alan haftanın indirim ürünlerine satın almak için Şok’un yolunu tutuyor. 26 Eylül Çarşamba şok aktüel ürünlerinde yine yok yok. Şok marketleri ziyaret edenler yapacakları 25 TL ve üzeri alışverişler de Lipton altın harman demlik 100’lü poşet çay 20,95 TL yerine 10,00 TL fiyat ile satın alabilecek. Ayrıca, Golf bravo 360 ml. junior multipack dondurma 16,95 TL ikincisi %50 indirimli, Golf royal 850 ml. special dondurma çeşitleri 14,50 TL ikincisi %50 indirimli, Lipton 1 lt. Ice tea 3,00 TL ikincisi %50 indirimli olarak kampanya boyunca satın alabileceksiniz.

A101 AKTÜEL HAFTALIK İNDİRİM ÜRÜNLERİ

A101 27 Eylül aktüel indirim kataloğunda göze çarpan bir diğer indirim ürünler ise tadilat malzemeleri, daire testereden tutun da darbeli matkap, baltadan metak kilitli takım çantasına kadar tüm ev tadilatında kullanılacak malzemeleri A101 indirim ürünler kataloğunda bulmak mümkün.

Toshiba 49L2863DAT 49 Full HD Smart 1.999 TL​

Samsung Galaxy J7 Duo Cep Telefonu 1.499 TL

General Mobile Diiscovery Cep Telefonu 699 TL

A4 Tech kablosuz multimedya Klavye ve Mouse seti 55,00 TL

Hi Level Micro SD kart 32 GB 27,95 TL

Go Smart 10000 mah slim taşınabilir powerbank 37,95 TL

Bluetooth kulaklık 22,95 TL

Kulak üstü Kablolu kulaklık 22,95 TL

Şekilli kulaklık 8,95 TL

Makaralı şarj kablosu 8,95 TL

Karma USB kablo 8,95 TL