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BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok!

BİM A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. A101 ve Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:50
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok!

BİM A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. A101 ve Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

BİM a101 aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesi Bim indirimli fırsatları 5-12 Ekim Kütahya porselen yemek seti

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte A101'in aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

A101 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elton marka uydu alıcılı Smart TV 1.299 TL’den, King marka K-178 clean star elektrikli dik süpürge 99.95 TL’den, King marka 5-977 komple blender seti 119.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik su ısıtıcı 44.95 TL’den, VESTEL marka LED ampul 6.95 TL’den, aynalı banyo dolabı 79.95 TL’den, ahşap fiskos masası 35 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında SEG marka 6 çekmeceli 220 L brüt hacme sahip SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu yer alıyor. 899 TL fiyatı ile katalogda yer alan ürünüm 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmecesi, değiştirilebilir kapı açılış yönü bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER CAZİP KAMPANYALARI

BİM a101 aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesi Bim indirimli fırsatları 5-12 Ekim Kütahya porselen yemek seti

Merakla beklenen BİM Aktüel Cuma kataloğunun incelemeye başlıyoruz. Yine ilk sayfada göze çarpan oldukça cazip ürünler bulunuyor. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler yine kapanın elinde kalıyor. Bim Yaz Aylarını düşünmeyi ihmal etmiyor. 3 Ağustos aktüel kataloğunu incelediğimiz zaman ilk gözümüze çarpan en önemli ürünlerden bir tanesi hiç şüphesiz kırtasiye ürünleri. Eylül ayının harcama kalemlerinde kırtasiye malzemeleri BİM’de yerini almaya başladı. BİM’de; lisanslı anaokulu çantası 12,90 TL’ye, lisanslı aktivite çantası 24,50 TL’ye, kalem kutusu 4,95 TL’ye, 6’lı parmak boyası 4,50 TL’ye, şekilli oyun hamuru 6,95 TL’ye satışa sunuldu. Satışa sunulan ürünler arasında boya kalemli kırtasiye seti, oyun hamuru, oyun hamurlu yumurta, 12’li dev keçeli kalem ve boyama kitabı da bulunuyor. Bu hafta satışa sunulan ürünler arasında 349 TL fiyatı ile Alcatel akıllı çocuk takip saati, 39,90 TL fiyatı ile Trust marka taşınabilir şarj aleti, 249 TL fiyatı ile Hometech marka HT 8C tablet, 99 TL fiyatı ile kitaplık çalışma masası yer alıyor.

 

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:50
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YORUM YAZ

  • hasanhasan28 gün önce
    Allah aşkına bu firmalar sırf doların fırlamasını kar bilip ürün fiyatlarını zam yapan şirketler değil mi? reklamdan kazanacam diye bu tür firmalara vatandaşı yönlendirmeniz hangi insanlık anlayışına sığıyor. coco cola içmeyin deyipte colanın reklamını yapmak gibi bir durum bu. biz mi aptalız yoksa islami anlayış kar endeksine göre mi şekil alıyor bu memlekette anlayamadım.
  • CumhurCumhur29 gün önce
    BİM de 2 ay önce 5 litre su 1.90 TL den 2.25 TL ye zam yaptılar şimdi 2.50 TL oldu zamdan sonra ceza kesiyorlar kessen ne olur millet kazığı yemiş.Gıda bakanlığı ve milli eğitim bakanlığı görevini yapmıyor.
  • hüs coşhüs coş1 ay önce
    ülkenin her sokagında magazası olan bim ülkenin en az insan çalıştıran kuruluşu. aynı büyüklükteki diğer marketler en 7-8 kişi çalışırken bimde bu rakam ikiden yukarı çıkmaz. sayın yetkililer birazda bunu düşünsün. bim çalışanının 1 dakika bile oturma hakkı yoktur
  • kalelikaleli1 ay önce
    ....neden 3.25 liralık salçayı 6.75 yaptınız yağa ne demeli peynire suya ne demeli.... ne oldu da salça birdenbire öyle fırladı gitti.
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