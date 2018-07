BİM market 13 Temmuz aktüel ürün listesinde görülmemiş indirim!

Bim aktüel ürünler 13 Temmuz indirimli fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde, 2018 Bim aktüel 13 Temmuz ürünler kataloğu açıklandı. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim marketten vatandaşlar 13 Temmuz Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Toptan fiyatına perakende satış sloganı ile müşterilerine her cumu günü aktüel indirim ürünleri sunan, Bim aktüel indirimlerinde yarın (13 Temmuz) neler var?

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye bu ramazan da da devam ediyorlar. İşte A101'in 12 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

BİM 13 Temmuz aktüel ürünler listesinde görülmemiş indirimler göze çarpıyor. 500 TL'nin altında akıllı telefon satacak Türkiye’nin önde gelen marketler halkalarından biri olma özelliğini her daim koruyan BİM, her hafta olduğu gibi akıllı telefonların yanında mutfak ürünlerinden, kozmetiğe giyimden içeceğe temizlikden manava kadar yok yok ürünleriyle aktüel ürünler listesine eklediği diğer ürünler ile müşterileri memnuniyetini her daim en üstte tutarak Bim aktüel indirimleriyle vatandaşlara uygun fiyatlı ürünler ile buluşturacak.

Zira 13 Temmuz BİM aktüel ürünler listesine bir göz attıldığında müşterilerinin en çok ilgisini çekecek ürün 500 TL fiyatlarla satışa sunacağı Vestel Venüs telefonun fiyatı sadece 499 TL ile satışa sunulacak. Hepsi bu kadar mı tabiki de hayır. Bim 13 Temmuz aktüel ürünler listesinde yok yok. Bim bu hafta mutfakları yine bayram yerine çeviriyor. Zira BİM market aktüel 13 Temmuz indirimli ürünler listesinde yine mutfak grubunda 2 gözde ürün dikkatlerden kaçmıyor. Peki nedir bu mutfaklara bayram ettirecek mutfak ürünü? Çelik Mini Tencere Seti ve Güral Porselen'e ait hoş görüntüsüyle müşterilerin beğenisini toplayacak olan kase takımı. Peki bu sevimli ürünlerin fiyatı ne kadar dersiniz. Bim aktüel ürünler kataloğundaki fiyat listesine göre, küçük tencere takımındaki her bir ürün 16.90 tl ve kase takımında ürünler ise 3.90 TL ve 8.50 TL arasında değişen kaçırılmaz fiyatlarla sizlerin olabilir.