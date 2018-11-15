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Bim’de indirim günü Bim indirim ürünler listesi 16 Kasım kampanyalı ürünler

Bim indirdim aktüel ürünler listesindeki ürünler yarın satışa çıkarılacak. Bim’de her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü birbirinden yeni indirimli ürünler kampanyası başlıyor. Bim aktüel ürünler listesinde Baston Bebek Arabası 149,90 TL sürprizi dikkatlerden kaçmıyor. Peki Bim indirimli ürünler listesinde başka hangi ürünler var? İşte 16 Kasım Bim indirim ürünler listesi.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:07
Bim’de indirim günü Bim indirim ürünler listesi 16 Kasım kampanyalı ürünler

Bim indirdim aktüel ürünler listesindeki ürünler yarın satışa çıkarılacak. Bim’de her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü birbirinden yeni indirimli ürünler kampanyası başlıyor. Bim aktüel ürünler listesinde Baston Bebek Arabası 149,90 TL sürprizi dikkatlerden kaçmıyor. Peki Bim indirimli ürünler listesinde başka hangi ürünler var? İşte 16 Kasım Bim indirim ürünler listesi.

Bim 16 Kasım indirim ürünler kampanyası yarın (16 Kasım Cuma) başlıyor. Bir hafta geçerli olacak kampanyada Bim indirimli aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünler indirimli olarak satışa çıkarılmakta. BİM aktüel indirim listesinde Baston Bebek Arabası en dikkat çekenler arasında yer almakta. İŞte 16 Kasım Bim indirimli aktüel ürünler lisesi...

 

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:07
  1. Haftanın Bim aktüel ürünleri kataloğunda yayınlandı
  2. 16 Kasım BİM aktüel indirimli ürünleri listesi
  3. BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı
  4. 16 Kasım Cuma indirimli BİM aktüel ve spot ürünleri
  5. BİM 16 Kasım indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! Sürpriz ürünlerle...

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