Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Bim aktüel indirim ürünlerini takip eden vatandaşlar Bim 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasındaki aktüel indirim kataloğunu merak ediyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi

Harca harca bitmez slogani ile ürünleri müşterilerin ayağına getiren BİM, bu hafta indirim ürünleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’nin her mahallesinde açtığı marketlerle müşterilerin memnuniyetini kazanan BİM, her hafta uyguladığı haftalık aktüel indirim fırsatlarıyla müşterilerinin hem cebine hem de istedikleri ürüne sahip olmaya imkan tanıyor. Bim ürünleri en çok rağbet gören ürünler arasında yer alırken, her hafta uyguladığı aktüel indirim fırsatlarıyla bilinen Bim kataloğu yayınlanarak haftanın indirimleri tek tek sıralanıyor. Bim aktüel ürünler listesini merak eden vatandaşlar Bim aktüel ürünler bu hafta neler olduğunu araştırıyor. Bim market aktüel indirim ürünleriyle de vatandaşın cebinde ekonomik tasarruf sağlıyor. Bim bu hafta hangi ürünlerinde indirime gidiyor? Aktüel indirim ürünleri almak istiyorum en yakın bim market nerede? Bim okul malzemeleri 2018 listesinde neler var? En çok merak edilen konulararasında yer almakta. BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, Fakir marka blender set 115 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye,

BİM 28 EYLÜL 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Oto Araç Süpürgesi 125 TL. Kameralı Araç İçi Dikiz Aynası 169 TL. Kompresör 79,90 TL. Oto Kauçuk Paspas 34,50 TL. Park Sensörü 109 TL. Tay Tüyü Oto Koltuk Kılıfı 79,90 TL. Jabra Bluetooth Kulaklık 39,90 TL. Araç İçi Koltuk Arkası Telefon Tablet Tutucu 34,90 TL. Oto Temizleme Bezi 2,95 TL.

Kırıcı Delici Matkap 225 TL. 165 parçadan oluşan Çift Akülü Vidalama Seti 475 TL. Nilson 6’lı Grup Priz ve Golyat 24,90 TL. Lazer Metre 129 TL. Led Işıldak 39,90 TL. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kilogram olan 4+1 Basamaklı Merdiven 65 TL.