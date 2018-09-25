THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

BİM 28 Eylül-5 Ekim aktüel ürünler kataloğu | Bim haftanın aktüel fırsat ürünleri 

Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Bim aktüel indirim ürünlerini takip eden vatandaşlar Bim 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasındaki aktüel indirim kataloğunu merak ediyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi...

25 Eylül 2018 Salı 12:25
BİM 28 Eylül-5 Ekim aktüel ürünler kataloğu | Bim haftanın aktüel fırsat ürünleri 

Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Bim aktüel indirim ürünlerini takip eden vatandaşlar Bim 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasındaki aktüel indirim kataloğunu merak ediyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi

Harca harca bitmez slogani ile ürünleri müşterilerin ayağına getiren BİM, bu hafta indirim ürünleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’nin her mahallesinde açtığı marketlerle müşterilerin memnuniyetini kazanan BİM, her hafta uyguladığı haftalık aktüel indirim fırsatlarıyla müşterilerinin hem cebine hem de istedikleri ürüne sahip olmaya imkan tanıyor. Bim ürünleri en çok rağbet gören ürünler arasında yer alırken, her hafta uyguladığı aktüel indirim fırsatlarıyla bilinen Bim kataloğu yayınlanarak haftanın indirimleri tek tek sıralanıyor. Bim aktüel ürünler listesini merak eden vatandaşlar Bim aktüel ürünler bu hafta neler olduğunu araştırıyor. Bim market aktüel indirim ürünleriyle de vatandaşın cebinde ekonomik tasarruf sağlıyor. Bim bu hafta hangi ürünlerinde indirime gidiyor? Aktüel indirim ürünleri almak istiyorum en yakın bim market nerede? Bim okul malzemeleri 2018 listesinde neler var? En çok merak edilen konulararasında yer almakta.  BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, Fakir marka blender set 115 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye,

 

BİM 28 EYLÜL 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

Fakir Oto Araç Süpürgesi 125 TL. Kameralı Araç İçi Dikiz Aynası 169 TL. Kompresör 79,90 TL. Oto Kauçuk Paspas 34,50 TL. Park Sensörü 109 TL. Tay Tüyü Oto Koltuk Kılıfı 79,90 TL. Jabra Bluetooth Kulaklık 39,90 TL. Araç İçi Koltuk Arkası Telefon Tablet Tutucu 34,90 TL. Oto Temizleme Bezi 2,95 TL.

 

Kırıcı Delici Matkap 225 TL. 165 parçadan oluşan Çift Akülü Vidalama Seti 475 TL. Nilson 6’lı Grup Priz ve Golyat 24,90 TL. Lazer Metre 129 TL. Led Işıldak 39,90 TL. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kilogram olan 4+1 Basamaklı Merdiven 65 TL.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:25
  1. BİM 28 Eylül-5 Ekim aktüel ürünler kataloğu
  2. bim ürünleri
  3. bim katalog
  4. bim aktüel
  5. bim aktüel ürünler bu hafta
  6. bim market
  7. bim bu hafta
  8. en yakın bim
  9. bim okul malzemeleri 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre kaldırıldı mı?
    1. İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre..
    2. Norveçliler İslam’ı seçiyor
    3. Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor
    4. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    5. Hazine Bakanı Albayrak'tan kritik..
    6. İstanbul Otogar'da silah sesleri!..
    7. Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye..
    8. Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit!..
    9. KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl..
    10. KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018
    11. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
    12. E devlet şifresi değiştirme
    13. KYK öğrenim / Katkı Kredisi ve burs..
    14. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
    15. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    16. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    17. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    18. İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha..
    19. Meteoroloji’den İstanbul ve diğer..
    20. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!