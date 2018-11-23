Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? 23 Kasım Bim aktüel cuma ürünler kataloğu

Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler olduğu Bim müşterileri tarafından merak edilmekte. 23 Kasım Bim aktüel katalog listesinde yine yok yok. Bim aktüel kampanyası ile müşteriler yine birbirinden farklı ürünü daha ucuza sahip olacak. Bim indirimli ürünler broşürü sizler için hazırladık. İşte Bim 23 Kasım 2018 Bim indirim günlerine ilişkin indirim kataloğu…

Her hafta birbirinden farklı ürünlerle müşterilerin karşısına çıkan Bim aktüel indirim kataloğu bu hafta da ilgi çekmekte. 23 Kasım Bim indirimli ürünler broşüründe bu hafta neler var diye soran müşteriler Bim indirim ürünleri görür görmez soluğu Bim markette almıyor. Bim 23 Kasım aktüel indirim listesinde en dikkat çeken ürünlerin başında Samsung Galaxy Pro cep telefonu fiyatı ise sadece 1.099 TL. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşın en çok ihtiyacı olan ısıtıcılar da bu hafta Bim aktüel indirim ürünleri listesine girmiş. Bim aküel indirim kataloğunda bulunan Kumtel ısıtıcının fiyatı ise 75 TL. İşte 23 Kasım 2018 Cuma Bim aktüel indirim ürünleri bu haftaki listesi…