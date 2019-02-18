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Bim aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 22 Şubat bu hafta ne gelecek?

Bim indirimler bu hafta da merak ediliyor. Her hafta Bim indirim kataloğu yayınlayan marketler zinciri BİMbu hafta neler var sorusunun cevabı merak edilmekte. Bim bulaşık deterjanı, bim indirim kataloğu bu hafta hangi ürünler var? Bim 22 Şubat aktüel indirim kataloğu. Vatandaşlar Bim indirim kataloğunda yer alan indirim fırsat ürünlerine sahip olmak için sabahın erken saatlerinde BİM marketin önünde kuyruğa giriyor. LG K9 Cep telefonu fiyatı ne kadar? Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
Bim aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 22 Şubat bu hafta ne gelecek?

Bim indirimler bu hafta da merak ediliyor. Her hafta Bim indirim kataloğu yayınlayan marketler zinciri BİM bu hafta neler var sorusunun cevabı merak edilmekte. Bim bulaşık deterjanı, bim indirim kataloğu bu hafta hangi ürünler var? Bim 22 Şubat aktüel indirim kataloğu. Vatandaşlar Bim indirim kataloğunda yer alan indirim fırsat ürünlerine sahip olmak için sabahın erken saatlerinde BİM marketin önünde kuyruğa giriyor. Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

Bim aktüel 22 Şubat katalog listesi. Türkiye'nin her il, ilçe ve mahallesinde müşterilerine indirim fırsatı sunan Bim marketler zinciri her hafta bim aktüel indirim fırsatı sunuyor. Bim cuma günlerine özel vatandaşlara aktüel indirim fırsat ürünlerini uygun fiyata sunuyor. Bim aktüel indirim katalog bu hafta merek edilirken bim aktüel indirim günlerine özel bim aktüel indirimli ürünler listesi de yayınlandı. Bim aktüel indirim ürünleri broşüründe yine birbirinden muhteşem ürünler raflarda yerine alırken, gıdadan temizlik malzemelerine giyimden teknolojiden mutfak ürünlerine kadar bimde bu hafta indirim listesinde birbirinden farklı çeşit ürünler müşterilerin hizmetine sunulmakta. Peki Bimde bu hafta indirim kataloğunde hangi ürünler indirimde? Bim bu hafta ne gelecek? Bim bu hafta indirim ürünleri listesi ürünleri neler? İşte Bim market aktüel indirim kataloğu listesi.

Bim market aktüel indirim kataloğu 12 Şubat Cuma

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RAM ve 4 çekirdekli işlemcisi ile LG K9 Cep telefonu yalnızca 849 TL.

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RAM 2 GB

Hafıza 16 GB + MicroSD (32GB)

Ekran 5 inç

Çözünürlük 1280 x 720

Arka kamera 8 Megapiksel

Ön kamera 5 Megapiksel

Batarya 2500 mAh

İşletim sistemi Android 7.1.2

Boyutlar 146.3 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık 152 gram

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:35
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