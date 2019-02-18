Bim aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 22 Şubat bu hafta ne gelecek?

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Bim aktüel 22 Şubat katalog listesi. Türkiye'nin her il, ilçe ve mahallesinde müşterilerine indirim fırsatı sunan Bim marketler zinciri her hafta bim aktüel indirim fırsatı sunuyor. Bim cuma günlerine özel vatandaşlara aktüel indirim fırsat ürünlerini uygun fiyata sunuyor. Bim aktüel indirim katalog bu hafta merek edilirken bim aktüel indirim günlerine özel bim aktüel indirimli ürünler listesi de yayınlandı. Bim aktüel indirim ürünleri broşüründe yine birbirinden muhteşem ürünler raflarda yerine alırken, gıdadan temizlik malzemelerine giyimden teknolojiden mutfak ürünlerine kadar bimde bu hafta indirim listesinde birbirinden farklı çeşit ürünler müşterilerin hizmetine sunulmakta. Peki Bimde bu hafta indirim kataloğunde hangi ürünler indirimde? Bim bu hafta ne gelecek? Bim bu hafta indirim ürünleri listesi ürünleri neler? İşte Bim market aktüel indirim kataloğu listesi.

Bim market aktüel indirim kataloğu 12 Şubat Cuma

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RAM ve 4 çekirdekli işlemcisi ile LG K9 Cep telefonu yalnızca 849 TL.

LG K9 Özellikleri

İşlemci Dört çekirdekli 1.4 GHz

RAM 2 GB

Hafıza 16 GB + MicroSD (32GB)

Ekran 5 inç

Çözünürlük 1280 x 720

Arka kamera 8 Megapiksel

Ön kamera 5 Megapiksel

Batarya 2500 mAh

İşletim sistemi Android 7.1.2

Boyutlar 146.3 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık 152 gram