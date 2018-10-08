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BİM aktüel ürünler indirim kataloğu listesi 12 Ekim Cuma

Bim aktüel bu hafta hangi ürünler indirimde sorusu merak konusu. 12 Ekim 2018 İndirimli Aktüel Ürünler Kataloğu listesi son dakika olarak yayınlandı. Her hafta yayınlanan Bim aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi. En yakın Bim market aktüel indirim listesi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
BİM aktüel ürünler indirim kataloğu listesi 12 Ekim Cuma

Bim aktüel bu hafta hangi ürünler indirimde sorusu merak konusu. 12 Ekim 2018 İndirimli Aktüel Ürünler Kataloğu listesi son dakika olarak yayınlandı. Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi. En yakın Bim market aktüel indirim listesi.

BİM Aktüel 12 Ekim 2018 Kataloğun 2 sayfasında baktığımızda ise bu defa karşımıza tadilat ve inşaat ürünlerinde kampanya çıkıyor. Bu sayfada satışa sunulacak ürünlerden ilki olan Kaynak makinesi sadece 450 TL Fiyat etiketiyle ve kredi kartına 6 taksit imkanı ile satışta olacak. Bunun yanı sıra BİM markette bu hafta satışa sunulacak olan üç parçalı Makine seti sadece 329 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile sizlerle buluşuyor. 3 parçalı makine setinin içerisinde akülü vidalama, Darbeli matkap ve avuç taşlama bulunuyor. Hepsi birbirinden güzel özelliklere sahip bu ürünleri piyasa değerinin neredeyse yarı fiyatına BİM aktüel kataloğu içerisinde satın alabilirsiniz.

Bim aktüel indirim ürünlerini yetişen alıyor

BİM aktüel kampanyaları arasında 12 Ekim A101 kataloğu ile geniş ürün yelpazesinin sizlerle paylaşıyoruz. BİM marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bimde bu hafta geçerli olacak 12 Ekim Bim aktüel kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise züccaciye. Lav 6’lı Kase 7,95 TL. Büyük Kase 6,50 TL. Lav 3’lü Kısa Meşrubat bardağı 4,75 TL. Lav 3’lü Uzun Meşrubat Bardağı 4,95 TL.Özellikle her hafta yayınlanan Bim aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor.

BİM 12 Ekim Aktüel ürünler kataloğu

Bim aktüel 12 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde birbirinden kaliteli el aletleri ile karşılaşıyoruz. 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Kaynak Makinesi 450 TL. Akülü Vidalama, Darbeli matkap ve Avuç Taşmaladan oluşan, 2 yıl garantili 3 Parça Makinesi Seti 329 TL. Lehim Tabancası 59,90 TL

 

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
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