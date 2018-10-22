BİM aktüel ürünler indirim kataloğu listesi BİM'de bu hafta 26 Ekim neler var?

Bim aktüel bu hafta hangi ürünler indirimde sorusu merak konusu. 22 Ekim 2018 İndirimli Aktüel Ürünler Kataloğu listesi son dakika olarak yayınlandı. Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 26 Ekim 2 Kasım Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi. En yakın Bim market aktüel indirim listesi.

BİM Aktüel 26 Ekim 2 Kasım 2018 Kataloğun 2 sayfasında baktığımızda ise bu defa karşımıza tadilat ve inşaat ürünlerinde kampanya çıkıyor. Bu sayfada satışa sunulacak ürünlerden ilki olan BİM 22-26 Ekim aktüel ürünler listesi eklediği Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu ile büyük bir indirim damgası vuracak Piyasada 1.800 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan akıllı cep telefonu, 22-26 Ekim tarihleri arasında Bim yine müşterilerinin cebini düşünüyor. Bim aktüel indirimlerinde yine yok yok. BİM’de 1.345 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Bim aktüel indirim ürünlerini yetişen alıyor

BİM 26 Ekim aktüel ürünler indirim katalok-broşöründü tezgah testere 259 TL’den, benzinli zincirli testere 379 TL’den, takım çantası 29.90 TL’den, cırt bant command 7.95 TL’den, Hometech led ışıldak 19.90 TL’den, küçük boy valiz 89 TL’den, orta boy valiz 99 TL’den, büyük boy valiz 109 TL’den, baskül 54.90 TL’den, kadın-erkek şemsiye 27.90 TL’den, 3 bölmeli çekmece 14.90 TL’den, kadın-erkek eşofman takımı 36.90 TL’den, termal tayt 9.95 TL’den, erkek treaking bot 39.90 TL’den, mega saten hurç 17.90 TL’den, kabartmalı banyo paspası 11.90 TL’den, oturaklı çocuk klozet kapağı 24.90 TL’den, kadın-erkek ev terliği 14.95 TL’den, güpürlü dertsiz masa örtüsü 19.95 TL’den satışa çıkıyor. Broşür içerisinde karnıyarık tencere 39.90 TL, derin tencere 39.90 TL, tava 25.90 TL, wok tava 24.90 TL, krep tava 19.90 TL, LAV marka karen cam seti 14.90 tl, 3’lü mario kısa meşrubat bardağı 4.50 TL, LAV marka 2’l, vira salata kasesi 7.50 TL fiyatı ile yer alıyor.