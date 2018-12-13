THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bim aktüel indirim ürünler bu hafta neler var? 14 Aralık 2018 Cuma

Bim bu hafta aktüel ürünlerinde hangi ürünler var sorusunu giderdi. Her hafta birbirinden muhteşem ürünleri indirim reyonlarına koyan BİM, 14 Aralık Cuma günü aktüel indirim fırsatları kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim ürünlerde bu hafta da yok yok. Bim enflasyonla topyekün mücadele kapsamında birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata müşteriye sunuyor. İşte 14 Aralık Cuma Bim market indirim ürünleri listesi…

13 Aralık 2018 Perşembe 13:10
Bim aktüel indirim ürünler bu hafta neler var? 14 Aralık 2018 Cuma

Bim bu hafta aktüel ürünlerinde hangi ürünler var sorusunu giderdi. Her hafta birbirinden muhteşem ürünleri indirim reyonlarına koyan BİM, 14 Aralık Cuma günü aktüel indirim fırsatları kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim ürünlerde bu hafta da yok yok. İşte 14 Aralık Cuma Bim market indirim ürünleri listesi…

Türkiye’nin en büyük marketler zincirine sahip BİM, Harca Harca Bitmez sloganıyla Türkiye’nin her yerinde binlerce şubesiyle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. BİM her hafta yaptığı aktüel indirim fırsat ürünleriyle müşterilerini düşünüyor. Bim aktüel indirimleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilere uygun fiyata sunuyor. BİM indirim günleri için cuma gününü tercih etti. Bim indirimli ürünler kataloğu bu hafta da dop dolu. Bim indirim bu hafta broşüründe teknolojiden gıdaya, giyimden mutfak eşyalarına, temizlikten aksesuara kadar bim indirim aktüel listesinde yer almakta. İşte 14 Aralık Cuma Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu listesi.

Turbo Fırın 40 Litre Inox

• 6 fonksiyonlu turbo fırın

• 90 dakika programlanabilen mekanik saat

• Fırın içi aydınlatma

• Termostatlı ısı kontrol sistemi

• 1 yuvarlak tepsi, 1 standart kare tepsi ve 1 özel tel ızgara 

Cemre Tencere Seti 8 Parça

• ~18-20-24 cm tencere

• ~26 cm karnıyarık tenceresi

• 304 kalite, 18/10 paslanmaz çelik 

Çay Makinesi My Tea

• 1500 Watt

• Enerji tasarrufu sağlayan sıcak tutma fonksiyonu

• 0,9 litre kapasite 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:05
  1. Bim aktüel indirim
  2. Bim indirimli ürünler kataloğu
  3. BİM indirim günleri
  4. Bim indirim bu hafta broşürü
  5. bim indirim aktüel listesi
  6. Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu
  7. Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu 14 Aralık 2018 Cuma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak
    1. Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki..
    3. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:..
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu
    6. Erdoğan, ikinci 100 günlük hedefleri..
    7. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:..
    8. Memur-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor
    10. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
    11. İsrail ordusu Ramallah'ın giriş..
    12. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo..
    13. Tren kazasında 3 kişi gözaltına alındı
    14. Eski savcı Bozkurt, 15 Temmuz..
    15. Ankara'daki tren kazasıyla ilgili..
    16. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş..
    17. Ankara'daki tren kazası
    18. "İş Hayatında Blokzinciri" konferansı
    19. GaleriDeniz, sokak hayvanları yararına..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan "tren kazasına"..
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!