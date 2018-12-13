Bim aktüel indirim ürünler bu hafta neler var? 14 Aralık 2018 Cuma

Bim bu hafta aktüel ürünlerinde hangi ürünler var sorusunu giderdi. Her hafta birbirinden muhteşem ürünleri indirim reyonlarına koyan BİM, 14 Aralık Cuma günü aktüel indirim fırsatları kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim ürünlerde bu hafta da yok yok. İşte 14 Aralık Cuma Bim market indirim ürünleri listesi…

Türkiye’nin en büyük marketler zincirine sahip BİM, Harca Harca Bitmez sloganıyla Türkiye’nin her yerinde binlerce şubesiyle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. BİM her hafta yaptığı aktüel indirim fırsat ürünleriyle müşterilerini düşünüyor. Bim aktüel indirimleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilere uygun fiyata sunuyor. BİM indirim günleri için cuma gününü tercih etti. Bim indirimli ürünler kataloğu bu hafta da dop dolu. Bim indirim bu hafta broşüründe teknolojiden gıdaya, giyimden mutfak eşyalarına, temizlikten aksesuara kadar bim indirim aktüel listesinde yer almakta. İşte 14 Aralık Cuma Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu listesi.

Turbo Fırın 40 Litre Inox

• 6 fonksiyonlu turbo fırın

• 90 dakika programlanabilen mekanik saat

• Fırın içi aydınlatma

• Termostatlı ısı kontrol sistemi

• 1 yuvarlak tepsi, 1 standart kare tepsi ve 1 özel tel ızgara

Cemre Tencere Seti 8 Parça

• ~18-20-24 cm tencere

• ~26 cm karnıyarık tenceresi

• 304 kalite, 18/10 paslanmaz çelik

Çay Makinesi My Tea

• 1500 Watt

• Enerji tasarrufu sağlayan sıcak tutma fonksiyonu

• 0,9 litre kapasite