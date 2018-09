BİM Şok A101 aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi yayınlandı!

BİM A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. A101 ve Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. İşte a101 ve bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu listesi yayınlandı.

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte A101'in aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

Toshiba 49L2863DAT 49 Full HD Smart 1.999 TL​

Samsung Galaxy J7 Duo Cep Telefonu 1.499 TL

General Mobile Diiscovery Cep Telefonu 699 TL

A4 Tech kablosuz multimedya Klavye ve Mouse seti 55,00 TL

Hi Level Micro SD kart 32 GB 27,95 TL

Go Smart 10000 mah slim taşınabilir powerbank 37,95 TL

Go Smart 5000 mah slim taşınabilir powerbank 24,95 TL

Bluetooth kulaklık 22,95 TL

Kulak üstü Kablolu kulaklık 22,95 TL

Şekilli kulaklık 8,95 TL

Makaralı şarj kablosu 8,95 TL

Karma USB kablo 8,95 TL

Araç içi telefon tutucu 4,95 TL

Araç şarjı 6,95 TL

Şarj adaptörü 6,95 TL

Balık Gözü lens 6,95 TL

Kablosuz mouse 12,95 TL

A101'in Perşembe günü Türkiye’deki tüm A101 mağazalarında satışa çıkaracağı ürünler kataloğunu açıkladı. A101, ilk olarak telefona ihtiyacı olan ya da daha önceki kampanyalara yetişememiş, alamamış kişileri sevindirecek. 27 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği

A101 27 Eylül aktüel indirim kataloğunda göze çarpan bir diğer indirim ürünler ise tadilat malzemeleri, daire testereden tutun da darbeli matkap, baltadan metak kilitli takım çantasına kadar tüm ev tadilatında kullanılacak malzemeleri A101 indirim ürünler kataloğunda bulmak mümkün.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER CAZİP KAMPANYALARI

Harca harca bitmez slogani ile ürünleri müşterilerin ayağına getiren BİM, bu hafta indirim ürünleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’nin her mahallesinde açtığı marketlerle müşterilerin memnuniyetini kazanan BİM, her hafta uyguladığı haftalık aktüel indirim fırsatlarıyla müşterilerinin hem cebine hem de istedikleri ürüne sahip olmaya imkan tanıyor. Bim ürünleri en çok rağbet gören ürünler arasında yer alırken, her hafta uyguladığı aktüel indirim fırsatlarıyla bilinen Bim kataloğu yayınlanarak haftanın indirimleri tek tek sıralanıyor. Bim aktüel ürünler listesini merak eden vatandaşlar Bim aktüel ürünler bu hafta neler olduğunu araştırıyor. Bim market aktüel indirim ürünleriyle de vatandaşın cebinde ekonomik tasarruf sağlıyor. Bim bu hafta hangi ürünlerinde indirime gidiyor? Aktüel indirim ürünleri almak istiyorum en yakın bim market nerede? Bim okul malzemeleri 2018 listesinde neler var? En çok merak edilen konulararasında yer almakta. BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, Fakir marka blender set 115 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye,

BİM 28 EYLÜL 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Oto Araç Süpürgesi 125 TL. Kameralı Araç İçi Dikiz Aynası 169 TL. Kompresör 79,90 TL. Oto Kauçuk Paspas 34,50 TL. Park Sensörü 109 TL. Tay Tüyü Oto Koltuk Kılıfı 79,90 TL. Jabra Bluetooth Kulaklık 39,90 TL. Araç İçi Koltuk Arkası Telefon Tablet Tutucu 34,90 TL. Oto Temizleme Bezi 2,95 TL.

Kırıcı Delici Matkap 225 TL. 165 parçadan oluşan Çift Akülü Vidalama Seti 475 TL. Nilson 6’lı Grup Priz ve Golyat 24,90 TL. Lazer Metre 129 TL. Led Işıldak 39,90 TL. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kilogram olan 4+1 Basamaklı Merdiven 65 TL.