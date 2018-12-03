BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın 7 Aralık

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Bim aktüel 7 Aralık indirimli fırsat ürünleri kataloğunda yeni yok yok. İşte bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu 7 Aralık Cuma Kampanyası broşörü.

Bim, yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte Bim aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

BİM aktüel 7 Aralık indirim ürün kataloğu

BİM 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu haberleri yayınlandı. BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan marketler zinciri her hafta Cuma günleri yeni ürünlere raflarında yer veriyor. Sınırlı sayıda aktüel ürünleri almak isteyenler açılış saatinde marketlere gidiyorlar. BİM 7 Aralık aktüel ürünler kataloğunda göze çarpan ürünler Venus V4 cep telefonu fiyatı 949 TL, Çift taraflı elektrikli ısıtıcı 75 TL, mini ısıtıcı Digitsu 39.90 TL, Yatay dikey lazer hizalama KLLZR112 199 TL, Elektrikli çivi ve zımba makinesi 129 TL.