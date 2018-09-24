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BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu | Bim kumtel marka 3’lü ankastre set fiyatı

Bim aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. Bim 21 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim teknolojiden-beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden-küçük ev aletlerine, ev tekstilinden giyime, gıda ürünlerinden-yiyecek ve içecek ürünlerine kozmetikten temizlik ürünleri 21 Eylül aktüel kataloğunda yer almakta. Bim aktüel indirim listesinde neler var? İşte Bim aktüel ürünler 21 Eylül indirim kataloğu 2018

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:39
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu | Bim kumtel marka 3’lü ankastre set fiyatı

Bim aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. Bim 21-26 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim teknolojiden-beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden-küçük ev aletlerine, ev tekstilinden giyime, gıda ürünlerinden-yiyecek ve içecek ürünlerine kozmetikten temizlik ürünleri 21 Eylül aktüel kataloğunda yer almakta. Bim aktüel indirim listesinde neler var? İşte Bim aktüel ürünler 21 Eylül indirim kataloğu 2018

BİM 21 Eylül aktüel ürünler kataloğunda kumtel marka 3’lü ankastre set 6 taksit fırsatı ile 699 TL’ye satışa çıkarılıyor. Set içerisinde ankastre fırın, ankastre ocak ve davlumbaz yer alıyor. Phılıps marka erkek bakım sakal kesme aleti 69,50 TL’ye satışa çıkarılıyor. Fakir marka saç maşası 75 TL fiyatı ile, Fakir marka saç düzleştirici 75 TL fiyatı ile, klasik deri erkek ayakkabısı 39,90 TL fiyatı ile, fiyonklu kaymaz taban babet 12,90 TL fiyatı ile, kaymaz taban welsoft çocuk terlik 9,90 TL fiyatı ile, Tokalı terlik 7,95 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor. Broşürde çocuklar da unutulmamış.

Birbirinden güzel oyuncakların yer aldığı katalog içerisinde oyuncak bateri fiyatı 24.90 TL’den, ses fonksiyonlu oyuncak bebek 35,50 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde en çok dikkat çeken ürünler arasında Brother marka dikiş makinesi yer alıyor. Dikiş makinesi 6 taksit imkanı ile 550 TL’den satışa çıkarılıyor ve 2 yıl garantisi bulunuyor. Dikiş makinesi almayı düşünenler veya evde dikiş makinesi olanlar için de 4,90 TL’den makaslı, 8 makaralı dikiş seti satışa çıkarılıyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:39
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YORUM YAZ

  • Kor GenerelKor Generel3 gün önce
    ...içki satan yerlerden almayında ....gibi yerlerede gidin emin olun daha uygun malzemelerı orada da ve yerlı kalıtelı goreceksınız
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