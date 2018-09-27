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BİM aktüel 28 Eylül'de neler var?

BİM Eylül 28 - Ekim 5 güncel ürün kataloğu yayınlandı. BİM indirimli ürünlerin fiyat listesi hala güzel ürünlerle dolu. Cuma günleri, raflarına yeni ürünler ekliyor. Bu ürünlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, haftalık olarak yayınlanan broşürü görmek istiyorlar.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:00
BİM aktüel 28 Eylül'de neler var?

BİM mevcut ürün kataloğu, güzel ürünlerle dolu. BİM 28 Eylül-5 Ekim güncel ürün kataloğu yayınlandı. BİM 5 Ekim porselen yemek takımı 12 adet porselen yemek takımı setiyle mevcut ürün kataloğunda 225 TL'den, 12 adet 6'şer fincan kahve fincanından 27.90 TL. Hisar optima 24 adet çatal bıçak takımı 109 TL'den satılıyor.Soley marka çift kişilik yatak örtüsü 99.90 TL fiyatı ile, çift kişilik nevresim takımı 79.90 TL fiyatı ile,2’li banyo seti 34.90 TL fiyatı ile, Baymak marka şofben banyo tipi 119 TL, 3’lü plastik Paşabahçe marka kapaklı cam saklama kabı 21.90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor. BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, Fakir marka blender set 115 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye, 3'lü derin kısa meşrubat bardağı 4,95 TL'ye, 6'lı kahve yanı bardağı 5.95 TL'ye, çok amaçlı dolap 119 TL'ye satışa çıkarılıyor. Blender set maksimum 700 watt, paslanmaz çelik blender ve mikser aparatları, soğan, havuç, çiğ et, fıstık  v.b. parçalamak için ideal doğrayıcı olma özelliklerine sahip. 165 para çift akülü vidalama seti 6 taksit imkanı ile 475 TL, kırıcı delici matkap 225 TL, 6’lı grup priz ve golyat 24.90 TL, 4+1 basamak merdiven 65 TL, ışıldak led 049 39.90 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünler içeren marketlerin tam kataloğuna ulaşabilirsiniz.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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