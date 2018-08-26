BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok!

BİM A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. A101 ve Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasının yaklaştığı şu günlerde Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşte a101 ve bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte A101'in aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

A101 30 AĞUSTOS AKTÜEL İNDİRİMLİ FIRSAT ÜRÜNLER KATALOĞU

30 Ağustos’ta satışa çıkarılan ürünler arasında TOSHIBA 49L2863DAT 49 full hd smart led tv 1.999 TL fiyatı ile, Hometech HT 105 uydu alıcısı 39,95 TL fiyatı ile, Piranha nabız ölçerli akıllı bileklik 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor. 19,95 TL’ye TOSHİBA 16 GB usb bellek, 799 TL fiyatı ile 2 yıl garantili NOKİA 3 cep telefonu, 175 TL fiyatı ile 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap, 89,95 TL fiyatı ile 2 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, 59,95 TL fiyatı ile zigon 3’lü sehpa satışa sunuluyor. Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alan organizerler de broşürde büyük yer kaplıyor. Büyük boy çekmeceli makyaj organizeri 19,95 TL, 3’lü organizer seti 12,50 TL, oval makyaj organizeri 12,95 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor.

A101'in Perşembe günü Türkiye’deki tüm A101 mağazalarında satışa çıkaracağı ürünler kataloğunu açıkladı. A101, ilk olarak telefona ihtiyacı olan ya da daha önceki kampanyalara yetişememiş, alamamış kişileri sevindirecek. 02 Ağustos aktüel ürünler listesine eklediği Samsung Galaxy j7 Duo cep telefonu ile SEG marka LED TV ve A4TECH kablosuz farede satışa sunacak. Altus markalı AL1003 modelinde 3 çekmeceli derin dondurucu A101 indirim ürünler listesinde yerini almakta. 4 yıldızlı derin dondurucu sınıfındaki bu ürünün değiştirilebilir kapı yönü özelliği en çok dikkat çeken özelliklerinden biri. Kapağın yüksekliği 62,5 cm, genişliği 54,5 cm. Kapağı isterseniz sağ tarafa isterseniz de sol tarafa takabiliyorsunuz. 182 litrelik brüt hacmi ve 3 çekmecesiyle A101’e gelecek olan bu ürün 2 yıl boyunca da garanti kapsamında tutuluyor Altus markalı AL1003 fiyatı ise 499.00 TL.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER CAZİP KAMPANYALARI

Merakla beklenen BİM Aktüel Cuma kataloğunun incelemeye başlıyoruz. Yine ilk sayfada göze çarpan oldukça cazip ürünler bulunuyor. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler yine kapanın elinde kalıyor. Bim Yaz Aylarını düşünmeyi ihmal etmiyor. 3 Ağustos aktüel kataloğunu incelediğimiz zaman ilk gözümüze çarpan en önemli ürünlerden bir tanesi hiç şüphesiz kırtasiye ürünleri. Eylül ayının harcama kalemlerinde kırtasiye malzemeleri BİM’de yerini almaya başladı. BİM’de; lisanslı anaokulu çantası 12,90 TL’ye, lisanslı aktivite çantası 24,50 TL’ye, kalem kutusu 4,95 TL’ye, 6’lı parmak boyası 4,50 TL’ye, şekilli oyun hamuru 6,95 TL’ye satışa sunuldu. Satışa sunulan ürünler arasında boya kalemli kırtasiye seti, oyun hamuru, oyun hamurlu yumurta, 12’li dev keçeli kalem ve boyama kitabı da bulunuyor. Bu hafta satışa sunulan ürünler arasında 349 TL fiyatı ile Alcatel akıllı çocuk takip saati, 39,90 TL fiyatı ile Trust marka taşınabilir şarj aleti, 249 TL fiyatı ile Hometech marka HT 8C tablet, 99 TL fiyatı ile kitaplık çalışma masası yer alıyor.